Así fue la experiencia de una familia cubana en el VIP del aeropuerto de La Habana

Una cubana compartió en TikTok cómo fue su paso por el área VIP del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, un servicio que describió como “comodidad y tranquilidad” antes de volar.
En el video, la usuaria @yedianisyelianis explicó que la entrada al salón reservado tiene un costo de 25 dólares por persona e incluye bebidas ilimitadas como cervezas, maltas, refrescos y café, así como opciones de comida ligera que van desde “tapitas, pan con jamón, sándwiches, quesos y hamburguesas”.
El espacio, dijo, cuenta con baños limpios y un servicio al cliente que calificó de excelente, además de la posibilidad de conectarse a internet mediante tarjetas, algo que consideró un plus para quienes viajan con niños.
Según relató, en el momento de su viaje el aeropuerto estaba casi vacío y solo había un vuelo programado para salir, lo que hizo aún más tranquila la experiencia. También destacó que este servicio otorga prioridad en el embarque de los pasajeros.
“Hoy le comparto cómo fue nuestra experiencia en el área VIP del aeropuerto de La Habana: desde que entras todo cambia, comodidad, tranquilidad y un espacio pensado para que el viaje comience diferente”, comentó la cubana en el clip, que ha generado comentarios de usuarios interesados en conocer los detalles de este servicio.
Preguntas frecuentes sobre el servicio VIP del aeropuerto de La Habana
¿Cuánto cuesta acceder al área VIP del aeropuerto de La Habana?
El costo para acceder al área VIP del aeropuerto de La Habana es de 25 dólares por persona. Este precio incluye bebidas ilimitadas y algunas opciones de comida ligera.
Lo más leído hoy:
¿Qué servicios se ofrecen en el salón VIP del aeropuerto José Martí?
El salón VIP del aeropuerto José Martí ofrece bebidas ilimitadas como cervezas, maltas, refrescos y café, además de comida ligera como sándwiches y hamburguesas. También dispone de baños limpios, conexión a internet mediante tarjetas y un excelente servicio al cliente.
¿Qué ventajas tiene utilizar el servicio VIP en el aeropuerto de La Habana?
El servicio VIP otorga prioridad en el embarque de los pasajeros, lo que puede hacer más cómodo y rápido el proceso de abordar el avión. Además, permite evitar las largas colas de la aduana y de espera del equipaje.
¿Cómo es la experiencia general en el área VIP del aeropuerto de La Habana?
La experiencia en el área VIP del aeropuerto de La Habana se describe como cómoda y tranquila. Los usuarios destacan la limpieza, el buen servicio al cliente y el ambiente relajado, especialmente cuando el aeropuerto está menos concurrido.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.