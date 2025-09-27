Así fue la experiencia de una familia cubana en el VIP del aeropuerto de La Habana

Una cubana compartió en TikTok cómo fue su paso por el área VIP del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, un servicio que describió como “comodidad y tranquilidad” antes de volar.

En el video, la usuaria @yedianisyelianis explicó que la entrada al salón reservado tiene un costo de 25 dólares por persona e incluye bebidas ilimitadas como cervezas, maltas, refrescos y café, así como opciones de comida ligera que van desde “tapitas, pan con jamón, sándwiches, quesos y hamburguesas”.

El espacio, dijo, cuenta con baños limpios y un servicio al cliente que calificó de excelente, además de la posibilidad de conectarse a internet mediante tarjetas, algo que consideró un plus para quienes viajan con niños.

Según relató, en el momento de su viaje el aeropuerto estaba casi vacío y solo había un vuelo programado para salir, lo que hizo aún más tranquila la experiencia. También destacó que este servicio otorga prioridad en el embarque de los pasajeros.

“Hoy le comparto cómo fue nuestra experiencia en el área VIP del aeropuerto de La Habana: desde que entras todo cambia, comodidad, tranquilidad y un espacio pensado para que el viaje comience diferente”, comentó la cubana en el clip, que ha generado comentarios de usuarios interesados en conocer los detalles de este servicio.

