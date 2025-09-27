“Mejor que las de 20”: Cubana de 55 años arrasa bailando reparto en las redes

Una cubana de 55 años se ha robado la atención en TikTok tras publicar un video bailando reparto con una energía y destreza que sorprendió a miles de usuarios. En el clip, que acumula numerosos comentarios y reacciones, la mujer aparece moviéndose con soltura, sin importar la edad.

El video, compartido en la cuenta @soniaazafirooficial, muestra a la cubana bailando con un ajustado pantalón de mezclilla y una blusa negra transparente, mientras sigue el ritmo característico del reparto, género urbano muy popular en la isla.

“Hola, fui bailarina en Cuba y creo que usted tuvo que haber sido bailarina de ballet, contemporáneo o baile español, dígame si estoy equivocada”, comentó una usuaria, convencida de que el talento de la mujer no es casual.

Otros añadieron frases como: “Mejor que las de 20, bendiciones, estás espectacular paisana” y “Los años solo son números”.

El entusiasmo de los seguidores convirtió el clip en un fenómeno dentro de la plataforma, donde muchos coinciden en que la cubana transmite alegría y demuestra que el baile no tiene edad. “Segurooo, Mimi, yo lo digo: los años solo son números”, escribió otro usuario.

El reparto, que en los últimos años ha ganado gran popularidad dentro y fuera de Cuba, encuentra en este tipo de videos un escaparate que rompe estereotipos y muestra cómo la cultura musical de la isla sigue evolucionando con la participación de todas las generaciones.

