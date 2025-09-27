“Mejor que las de 20”: Cubana de 55 años arrasa bailando reparto en las redes

Una cubana de 55 años se ha robado la atención en TikTok tras publicar un video bailando reparto con una energía y destreza que sorprendió a miles de usuarios. En el clip, que acumula numerosos comentarios y reacciones, la mujer aparece moviéndose con soltura, sin importar la edad.
El video, compartido en la cuenta @soniaazafirooficial, muestra a la cubana bailando con un ajustado pantalón de mezclilla y una blusa negra transparente, mientras sigue el ritmo característico del reparto, género urbano muy popular en la isla.
“Hola, fui bailarina en Cuba y creo que usted tuvo que haber sido bailarina de ballet, contemporáneo o baile español, dígame si estoy equivocada”, comentó una usuaria, convencida de que el talento de la mujer no es casual.
Otros añadieron frases como: “Mejor que las de 20, bendiciones, estás espectacular paisana” y “Los años solo son números”.
El entusiasmo de los seguidores convirtió el clip en un fenómeno dentro de la plataforma, donde muchos coinciden en que la cubana transmite alegría y demuestra que el baile no tiene edad. “Segurooo, Mimi, yo lo digo: los años solo son números”, escribió otro usuario.
El reparto, que en los últimos años ha ganado gran popularidad dentro y fuera de Cuba, encuentra en este tipo de videos un escaparate que rompe estereotipos y muestra cómo la cultura musical de la isla sigue evolucionando con la participación de todas las generaciones.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre el Baile de Reparto en Cuba
¿Qué es el baile de reparto y por qué es popular en Cuba?
El reparto es un género musical urbano muy popular en Cuba. Se caracteriza por su ritmo contagioso y pasos enérgicos. A lo largo de los años, ha ganado adeptos dentro y fuera de la isla, convirtiéndose en una parte fundamental de la identidad musical cubana. Su popularidad radica en la capacidad de unir a personas de todas las edades, como se evidencia en los numerosos videos virales de personas mayores bailando reparto con gran entusiasmo.
¿Quién es Oniel Bebeshito y cuál es su impacto en la música urbana cubana?
Oniel Bebeshito es un reguetonero cubano conocido por su contribución al género de reparto. Sus temas, como "Tacto que llegó el reparto" y "Mano", han resonado con el público cubano, inspirando a personas de todas las edades a bailar y disfrutar de su música. Su influencia es notable, ya que sus canciones son frecuentemente utilizadas en videos virales de TikTok que muestran a personas de diversas generaciones moviéndose al ritmo del reparto.
¿Cómo influye el baile de reparto en la percepción de la edad y la vitalidad?
El baile de reparto desafía los estereotipos de edad al mostrar que el ritmo y la energía no tienen límites. Numerosos videos virales en TikTok presentan a personas mayores de 50 años bailando con la misma soltura y entusiasmo que los jóvenes, promoviendo la idea de que "la edad solo es un número". Esta tendencia no solo celebra la vitalidad a cualquier edad, sino que también inspira a otros a participar y disfrutar de la música sin importar su etapa de vida.
¿Cuál es el impacto de TikTok en la difusión del reparto cubano?
TikTok ha jugado un papel crucial en la difusión del reparto cubano. La plataforma permite que videos de personas bailando reparto se vuelvan virales, llegando a audiencias globales. Esto ha ayudado a popularizar el género más allá de las fronteras cubanas, mostrando su atractivo universal y su capacidad para unir a personas de diferentes culturas y edades a través de la música y el baile.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.