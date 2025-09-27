La ensalada fría cubana que triunfa en redes con solo cuatro ingredientes: "La nuestra se hace así"

La creadora cubana Milena Ávila compartió en TikTok una receta casera para preparar la tradicional ensalada fría “a lo cubano”, utilizando únicamente cuatro ingredientes básicos: piña, espaguetis, jamón y mayonesa.

“Vamos a hacer ensalada fría al estilo cubano y solo con cuatro ingredientes”, explicó Ávila al inicio del video, que ya acumula miles de visualizaciones en la plataforma.

El procedimiento comienza con la preparación de un dulce de piña. “Lo pico bien chiquitico porque a mí me gusta agregarle azúcar y ponerlo a la candela”, detalló la joven.

Mientras la fruta se cocina, pone a ablandar los espaguetis y prepara una mayonesa casera, cuya receta aseguró que compartirá en otro video.

El jamón, comprado en una cadena de supermercados de Miami, es otro de los ingredientes principales. Una vez blandos los espaguetis, Milena mezcla todos los componentes y agrega tanto mayonesa casera como comercial.

“Se pueden usar más ingredientes, pero para la cubana se hace así”, afirmó la cubana.

La ensalada fría es un plato muy popular en las celebraciones familiares de los cubanos, especialmente en fiestas y reuniones, por su sencillez y sabor característico.

