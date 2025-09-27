La ensalada fría cubana que triunfa en redes con solo cuatro ingredientes: "La nuestra se hace así"

Milena Ávila revela en TikTok cómo preparar la popular ensalada fría cubana usando solo piña, espaguetis, jamón y mayonesa, destacando su sencillez y sabor en celebraciones familiares.

Comida cubana Foto © @milenaavilalifestyle / TikTok

La creadora cubana Milena Ávila compartió en TikTok una receta casera para preparar la tradicional ensalada fría “a lo cubano”, utilizando únicamente cuatro ingredientes básicos: piña, espaguetis, jamón y mayonesa.

“Vamos a hacer ensalada fría al estilo cubano y solo con cuatro ingredientes”, explicó Ávila al inicio del video, que ya acumula miles de visualizaciones en la plataforma.

El procedimiento comienza con la preparación de un dulce de piña. “Lo pico bien chiquitico porque a mí me gusta agregarle azúcar y ponerlo a la candela”, detalló la joven.

Mientras la fruta se cocina, pone a ablandar los espaguetis y prepara una mayonesa casera, cuya receta aseguró que compartirá en otro video.

El jamón, comprado en una cadena de supermercados de Miami, es otro de los ingredientes principales. Una vez blandos los espaguetis, Milena mezcla todos los componentes y agrega tanto mayonesa casera como comercial.

“Se pueden usar más ingredientes, pero para la cubana se hace así”, afirmó la cubana.

La ensalada fría es un plato muy popular en las celebraciones familiares de los cubanos, especialmente en fiestas y reuniones, por su sencillez y sabor característico.

Preguntas frecuentes sobre la ensalada fría cubana de Milena Ávila

¿Cuáles son los ingredientes de la ensalada fría cubana de Milena Ávila?

La ensalada fría cubana de Milena Ávila se prepara con piña, espaguetis, jamón y mayonesa. Estos son los ingredientes básicos que utiliza la creadora de contenido para su popular receta en TikTok.

¿Cómo se prepara el dulce de piña para la ensalada fría?

Para preparar el dulce de piña, Milena Ávila recomienda picar la piña en trozos pequeños, agregar azúcar y cocinarla hasta obtener una consistencia dulce y suave. Este paso es fundamental para añadir un toque especial a la ensalada.

¿Se pueden añadir otros ingredientes a la ensalada fría cubana?

Aunque la receta de Milena Ávila se limita a cuatro ingredientes básicos, se pueden añadir otros ingredientes al gusto, como pollo, aceitunas, o cebolla, según las preferencias personales o la disponibilidad de ingredientes.

¿Cuál es la diferencia entre la ensalada de Milena y la de Gisel en Europa?

La ensalada de Milena se centra en la sencillez con cuatro ingredientes, mientras que Gisel en Europa agrega ingredientes como pollo desmenuzado y aceitunas, que pueden ser difíciles de conseguir en Cuba. La versión de Gisel refleja la disponibilidad de ingredientes fuera de la isla.

