Cubano Robiel Yankiel Sol revalida su reinado con oro mundial en salto de longitud

El cubano Robiel Yankiel Sol volvió a demostrar su grandeza y conquistó este domingo la medalla de oro en el salto de longitud, categoría T46, del Campeonato Mundial de Paratletismo, que tiene lugar en Nueva Delhi, India.
Doble campeón paralímpico y universal, además de recordista del orbe con 7.84 metros, Sol impuso su jerarquía desde el primer intento, con un impresionante brinco de 7.57 que reafirmó su dominio global en la disciplina, logrando la mejor marca de toda la jornada en el Estadio Jawaharlal Nehru.
De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, la plata fue para el ruso Nikita Kotukov (7.21 m) y el bronce para el chino Hao Wang (7.19 m), en una final de altísimo nivel que mantuvo la expectativa hasta el último salto.
En la misma prueba, el también cubano Abraham Viltre (T46) no consiguió validar ninguno de sus tres intentos y quedó sin registro, pese a sus aspiraciones de finalista.
La actuación de Sol mantiene en alto las aspiraciones de la delegación de la mayor de las Antillas, decidida a destacar en esta duodécima edición mundial rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
En los próximos días entrarán en acción Lázaro Suárez (T13) en 100 y 400 metros, Guillermo Varona (F46), Ulicer Aguilera (F13) y Ever René Castro (F41) en jabalina, Daniel Milanés (T47) en la vuelta al óvalo y Felipa Isis Hechavarría (T46) en salto de longitud, todos con el objetivo de extender la gloria caribeña en Nueva Delhi.
