Muere el vicealmirante Pedro Miguel Pérez Betancourt, otro histórico del régimen

El Vicealmirante de la Reserva Pedro Miguel Pérez Betancourt, otro de los históricos del régimen, falleció este domingo a los 85 años.
Una nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) que no aclaró la causa de la muerte, informó que Pérez Betancourt “fue cremado y sus cenizas serán depositadas, el próximo 1 de octubre, a las 10 de la mañana, en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionaras, lugar donde se le rendirán los honores militares a sus funerales”.
La nota oficial destaca que el difunto fue miembro del movimiento 26 de Julio y las luchas de guerrillas que condujeron al triunfo del régimen castrista en 1959.
Asimismo, destacan su papel como jefe de la Aduana General de la República de Cuba.
Además, se desempeñó como comandante de unidades de superficie, jefe de Escuadrilla de Lanchas Coheteras, jefe de Flotilla de Submarinos, director de la Academia Naval y jefe de Distrito Naval Central y Occidental.
El octogenario llegó el grado de vicealmirante y a ocupar el cargo de jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria por más de 24 años.
Fue fundador del Partido Comunista de Cuba, del cual formó parte de su Comité Central, y fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante varias legislaturas.
Pérez Betancourt estudió además en la Academia Naval de Leningrado y el Centro de Preparación de Especialista Navales de la Flotilla del Báltico, en la antigua URSS. Fue parte de las tropas cubanas que fueron desplegadas en Siria, concluye la nota.
