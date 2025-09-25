Luto en Las Tunas: Fallece un querido profesor tras complicación médica

Vídeos relacionados:

El profesor Yordan Leyva Peña, exdirector de la Secundaria Básica Salvador Cisneros Betancourt de Puerto Padre, Las Tunas, falleció este miércoles tras una complicación médica, dejando una profunda huella en la educación y en su comunidad.

Su partida ha conmovido a colegas, alumnos y vecinos, que lo recuerdan como un maestro ejemplar, formador de vocaciones y guía de generaciones, tal como demostró Ángel Michel Gallego Tomas en la red social Facebook.

Publicación de Facebook/Angel Michel Gallego Tomas

“Hoy, Puerto Padre lo llora con respeto y cariño. Se ha ido un maestro, sí, pero queda su legado, que no es otro que el de las vidas que tocó, las vocaciones que despertó, y las almas que ayudó a formar”, escribió Gallego en su sentida publicación.

De acuerdo con los comentarios, Leyva, más allá de los contenidos, enseñó valores, compromiso y amor por el conocimiento, sembrando un legado que trasciende las aulas.

Justamente, varios internautas señalaron que la muerte pudo estar vinculada a una negligencia relacionada con la administración de insulina.

Captura de pantalla/Facebook

Aunque no existen confirmaciones oficiales, usuarios expresaron que el educador habría presentado complicaciones derivadas de un mal manejo personal en su tratamiento.

Captura de pantalla/Facebook

Puerto Padre despide así a un educador cuya luz no se apagará: seguirá viva en la memoria de sus estudiantes y en el corazón de una comunidad que lo llora con respeto y gratitud.

Muerte de una menor en La Habana

Una menor de 13 años falleció en medio de los apagones en La Habana después de que la familia le suministrara una dosis de insulina. A día de hoy se desconoce si el medicamento sufrió la falta de refrigeración por los cortes de luz padecidos por todos los cubanos o pertenecía a un lote que estaba dañado.

"No sabemos exactamente qué pasó. Creemos que el lote estaba en mal estado. Le tocaba la insulina en la noche y según se la puso, la niña se desplomó. Llevaban días sin corriente", añadió la fuente.

"Era un bulbo nuevo, no era uno que estaba abierto. Esa insulina debía estar refrigerada. La niña falleció. Era diabética desde que tenía dos años", insistió.

Esta fuente, contactada por teléfono por CiberCuba, confirma la información compartida por un usuario de Facebook que se hace llamar "Mandarina Choc Choc" y que dice ser amiga de la familia de la niña fallecida. La menor fue velada, asegura, "con prisas porque no había los medios para un velatorio en condiciones y no se pudo preparar".

En junio de 2023, una madre cubana denunció que en el Hospital Pediátrico de Marianao, en La Habana, le entregaron insulina vencida para su hijo diabético.

“Mamis les cuento que tengo un niño de 2 años diabético, hoy su papá fue a buscar las insulinas y se las dieron vencidas, llevamos dos meses poniéndole insulinas vencidas”, señaló Bárbara Castellano en el grupo de Facebook “Madres cubanas en Cuba y por el Mundo”.

La mujer, preocupada por la reacción que el medicamento vencido pueda causar en su niño, escribió alertando a las madres que pudieran estar en la misma situación suya.

En marzo de 2024, se conoció que Egipto iba a exportar a Cuba inyecciones de insulina para el tratamiento de la diabetes.

En aquel momento, se cupo que la Insulinagypt, insulina humana de fabricación egipcia, llegaría a través de United Company for Pharmaceuticals, filial del grupo farmacéutico árabe ACDIMA.

Preguntas Frecuentes sobre el Fallecimiento del Profesor Yordan Leyva Peña y la Situación de Salud en Cuba