Gustavo Petro condena en la ONU acciones de EE.UU. en el Caribe y pide proceso penal contra Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este martes una dura acusación contra Estados Unidos durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, al condenar lo que calificó como ataques militares contra migrantes en el Caribe y pedir la apertura de un “proceso penal” contra Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

En su discurso, Petro afirmó que jóvenes latinoamericanos que viajaban en una lancha desarmada fueron asesinados por misiles y disparos ordenados desde Washington.

“No eran narcotraficantes, no eran del Tren de Aragua, eran simplemente jóvenes pobres que querían escapar de la pobreza”, dijo el mandatario colombiano, quien responsabilizó directamente a Trump de haber autorizado la operación.

Según Petro, el gobierno estadounidense habría presentado a los migrantes como narcotraficantes y terroristas para justificar el ataque. “Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas y los acusa sin que ellos tuvieran un arma para defenderse”, sostuvo.

Además, denunció que mientras campesinos pobres y migrantes mueren en estas acciones, los grandes capos del narcotráfico viven en ciudades como Miami o Nueva York y negocian con agencias federales.

El presidente colombiano también cuestionó la estrategia antidrogas de Estados Unidos, alegando que el consumo de cocaína no ha disminuido y que la crisis del fentanilo ha desbordado a la sociedad norteamericana.

“Los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí mismo, y en Miami. Hacen acuerdos con la DEA donde les permiten traficar en África, Europa, Rusia o China, pero no en los Estados Unidos”, expresó desde la tribuna de Naciones Unidas.

Tras su intervención, Petro insistió ante la prensa en que la cocaína no se transporta principalmente en lanchas rápidas, como sostienen las autoridades norteamericanas, sino en contenedores y flotas mercantes.

“La droga sale de los puertos y llega a Europa y Estados Unidos en barcos y aviones. En las lanchas van migrantes, van pequeños traficantes, pero no los grandes capos”, señaló.

El mandatario colombiano endureció su crítica al advertir que quienes dominan el negocio del narcotráfico “no viven en las lanchas donde caen los misiles, sino en barrios exclusivos de Miami, Nueva York, París o Dubái”. Incluso añadió que muchos de ellos residen “al lado de la casa de Trump en Miami”.

Las declaraciones de Petro reavivan la tensión diplomática entre Bogotá y Washington, que atraviesa un momento delicado por las diferencias en la política antidrogas y el manejo de la migración. La Casa Blanca no se ha pronunciado de inmediato sobre los señalamientos.