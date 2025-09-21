Preocupa la accidentalidad en Sancti Spíritus: 154 siniestros con 18 fallecidos en lo que va de año

Los municipios de Sancti Spíritus y Trinidad concentran el mayor número de fallecidos y lesionados

Vídeos relacionados:

La provincia de Sancti Spíritus acumula 154 accidentes de tránsito en lo que va de 2025, con un saldo de 18 muertos y 149 lesionados, mientras conductores violan normas, circulan a exceso de velocidad y ponen en riesgo la vida de peatones y pasajeros, lo cual obliga a medidas más severas.

Si se compara con igual periodo del año pasado, los siniestros solo disminuyen en un hecho. La cifra de muertos se mantiene igual y los heridos y contusos aumentan en 21, o sea, que la situación operativa de la accidentalidad no es favorable y la peligrosidad continúa en las vías del territorio, informó el periódico oficial Escambray.

Los registros más altos en víctimas los aportan las personas que conducen vehículos, el 50 % de ellas de 31 a 50 años.

Los accidentes están vinculados principalmente a distracciones al volante -como música estridente, las pantallas de DVD activas y las conversaciones con los pasajeros-, exceso de velocidad, adelantamientos indebidos y el incumplimiento de la Ley 109 de Seguridad Vial.

La combinación de estas faltas mantiene la peligrosidad elevada en carreteras y ciudades del territorio, explicó el teniente coronel Yester Reyes Marrero, de la jefatura provincial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Agregó que los autos, las motos, los vehículos artesanales y los “riquimbilis” son los que mayor participación tienen en los accidentes, con el 51%. Les siguen las bicicletas de tres neumáticos, “que en ocasiones se observan con remolques de alta potencia o con cargas que superan lo establecido”.

Lo más leído hoy:

Pero son los vehículos estatales quienes presentan una mayor participación en la siniestralidad, con el 71 % del total de los sucesos traumáticos.

Los tramos más críticos incluyen la Carretera Central de Chambelón a la Rotonda y de Cabaiguán a Guayos, así como las ciudades de Sancti Spíritus y Trinidad.

En estos lugares han ocurrido 11 de los 18 fallecimientos y 70 lesionados no mortales, muchos de ellos con secuelas permanentes.

Asimismo, los días de la semana con las peores consecuencias son lunes, miércoles y domingos, se precisó.

Las autoridades aplican medidas contra reincidentes, incluyendo advertencias oficiales, retención de vehículos entre 30 días y seis meses, y comiso para quienes incumplan la ley.

En el caso de motos de alto cubicaje, se citan conductores por exceso de velocidad y ruido, priorizando la protección de niños y ancianos en la vía pública.

A pesar de la implementación de medidas de control, la accidentalidad vial es un problema crítico en Cuba. La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que, hasta mayo de 2025, se habían reportado en Cuba 3,035 accidentes, con 2,670 lesionados y 290 fallecidos.

El gobierno sigue culpando al factor humano, mientras evita abordar causas estructurales como el deterioro de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público, que obliga a muchos a usar medios de transporte riesgosos.

La ingestión de bebida alcohólicas o la violación de las leyes del tránsito aparecen también como causas frecuentes de los accidentes de tránsito. A ello se añade la necesidad de reforzar tanto los descansos obligatorios de los conductores profesionales como el mantenimiento estructural de los puentes y la señalización vial en puntos de alto riesgo.

A esos factores se suman el deterioro generalizado de autos antiguos que aún transitan en Cuba, junto con el mal estado de las carreteras, una combinación que resulta fatal e incide en los cada vez más mortíferos siniestros que se reportan en el país.

El gobierno cubano ha reconocido que el 75 % de las carreteras y vías de circulación del país se encuentran en un estado técnico entre regular y mal. Tal situación representa un desafío significativo para el régimen comunista, ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la prestación de servicios esenciales.

En el caso de Santiago de Cuba, las cifras oficiales revelan que casi el 70% de los más de 6,000 kilómetros de carreteras provinciales están en regular o mal estado, pese a los 70 millones de pesos asignados este año para su mantenimiento, una cifra insuficiente para revertir el colapso.

Recientemente, vecinos de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, denunciaron en redes sociales el estado crítico de un tramo de carretera que parece sacudido por un terremoto, pero no es más que el reflejo del abandono de las infraestructuras en Cuba.

Uno de los siniestros más recientes ocurrió la víspera, en las cercanías de Paradero de Camarones, provincia de Cienfuegos, y donde falleció Diosmiley Llerena Suárez, primera secretaria del Partido Comunista en el municipio de Cruces, al igual que Efrén Delgado, quien conducía el vehículo oficial en que viajaban.

Aunque la nota oficial evitó precisar causas, el usuario de Facebook La Tijera recogió testimonios de testigos que afirman que el auto Greely en el que viajaba la funcionaria circulaba a exceso de velocidad, calculado en 150 km/h, pese a que en la zona llovía intensamente en ese momento.

Preguntas frecuentes sobre la accidentalidad en Sancti Spíritus y la situación vial en Cuba