Accidente en Cienfuegos deja dos muertos: Fallecen la primera secretaria del PCC en Cruces y su chofer

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado en las cercanías de Paradero de Camarones, provincia de Cienfuegos, dejó un saldo de dos fallecidos: Diosmiley Llerena Suárez, primera secretaria del Partido Comunista en el municipio de Cruces, y Efrén Delgado, quien conducía el vehículo oficial en que viajaban.

La confirmación llegó primero a través de un comunicado del Buró Provincial del PCC en Cienfuegos, reproducido por medios oficiales como Perlavisión.

Según la nota, el hecho ocurrió alrededor de las 6:20 pm y se limitó a informar sobre la pérdida de ambos ocupantes del auto, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias que llevaron al siniestro.

La versión oficial y la figura política

El primer secretario del PCC en la provincia, Armando Carranza Valladares, confirmó la noticia en Facebook y transmitió condolencias a familiares y militantes.

En su mensaje, destacó la trayectoria de Llerena Suárez dentro de las organizaciones políticas del régimen: desde su papel como presidenta provincial de los Pioneros en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) hasta su paso al trabajo profesional en el Partido en 2012.

"Diosmiley fue un ejemplo de profesional y de cuadro, consagrada y leal, con una amplia y fructífera trayectoria como educadora y dirigente", expresó Carranza Valladares.

Testimonios extraoficiales

Aunque la nota oficial evitó precisar causas, el usuario de Facebook La Tijera recogió testimonios de testigos que afirman que el auto Greely en el que viajaba la funcionaria circulaba a exceso de velocidad, calculado en 150 km/h, pese a que en la zona llovía intensamente en ese momento.

Según esas fuentes, esa combinación habría provocado el desenlace fatal.

No obstante, estos elementos forman parte de versiones extraoficiales y no han sido confirmados por las autoridades.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que el accidente se encuentra bajo investigación, sin precisar hasta ahora las causas técnicas ni ofrecer conclusiones sobre la responsabilidad.

Mientras tanto, los mensajes oficiales se enfocan en resaltar la trayectoria política de la funcionaria fallecida, dejando en segundo plano las circunstancias concretas del hecho y la pérdida de su acompañante.

Lo cierto es que dos vidas se perdieron en cuestión de segundos: una dirigente con larga militancia en el Partido Comunista y un chofer cuya historia personal apenas fue mencionada.

El contraste en el tratamiento mediático vuelve a poner en evidencia cómo la propaganda del régimen clasifica incluso la muerte, otorgando nombre, duelo y honores solo a quienes forman parte de la élite política.

