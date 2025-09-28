Cubano y venezolano mueren en un ataque frente a un restaurante de Perú: Así fueron los hechos

La Policía Nacional del Perú acordonó con cinta amarilla la zona del crimen en Lurigancho-Chosica (Imagen de Referencia)

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano y otro venezolano fueron asesinados a balazos la mañana del viernes en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima, en un nuevo episodio de la ola de violencia que azota a Perú y que involucra cada vez más a migrantes latinoamericanos en tramas de sicariato y extorsión.

Según reportó el diario El Comercio, las víctimas se encontraban desayunando frente al restaurante Rinconcito Ayacuchano, en el kilómetro 15 de la avenida Carapongo, cuando fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon a plena luz del día, ante la mirada de transeúntes y vecinos de la zona.

La Policía Nacional del Perú acordonó el lugar y abrió una investigación para determinar las causas del ataque. Los primeros indicios apuntan a un posible ajuste de cuentas o al cobro de cupos a choferes de mototaxis que operan en el área, una práctica recurrente de las organizaciones criminales que disputan el control territorial en Lima.

Aunque no se reveló la identidad del cubano y del venezolano asesinados en Lurigancho-Chosica, el hecho se suma a una cadena de episodios en los que migrantes terminan involucrados como víctimas o victimarios de la violencia en Perú.

Apenas hace dos semanas, la propia policía peruana detuvo a cinco presuntos integrantes de la banda Los Maleantes del Cono, entre ellos dos cubanos y tres venezolanos, señalados como responsables del asesinato del diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba, ocurrido en Lima el 1 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida, los arrestados estaban vinculados a delitos de extorsión y sicariato, y se les incautaron armas de fuego, explosivos y drogas durante un operativo en San Martín de Porres.

Lo más leído hoy:

La participación de ciudadanos extranjeros, particularmente cubanos y venezolanos, en estas organizaciones criminales ha encendido las alarmas en la sociedad peruana y refuerza la percepción de un incremento del crimen transnacional en el país.

Preguntas Frecuentes sobre la Violencia en Perú y la Involucración de Extranjeros