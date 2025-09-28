Cubano y venezolano mueren en un ataque frente a un restaurante de Perú: Así fueron los hechos

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano y otro venezolano fueron asesinados a balazos la mañana del viernes en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima, en un nuevo episodio de la ola de violencia que azota a Perú y que involucra cada vez más a migrantes latinoamericanos en tramas de sicariato y extorsión.
Según reportó el diario El Comercio, las víctimas se encontraban desayunando frente al restaurante Rinconcito Ayacuchano, en el kilómetro 15 de la avenida Carapongo, cuando fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon a plena luz del día, ante la mirada de transeúntes y vecinos de la zona.
La Policía Nacional del Perú acordonó el lugar y abrió una investigación para determinar las causas del ataque. Los primeros indicios apuntan a un posible ajuste de cuentas o al cobro de cupos a choferes de mototaxis que operan en el área, una práctica recurrente de las organizaciones criminales que disputan el control territorial en Lima.
Aunque no se reveló la identidad del cubano y del venezolano asesinados en Lurigancho-Chosica, el hecho se suma a una cadena de episodios en los que migrantes terminan involucrados como víctimas o victimarios de la violencia en Perú.
Apenas hace dos semanas, la propia policía peruana detuvo a cinco presuntos integrantes de la banda Los Maleantes del Cono, entre ellos dos cubanos y tres venezolanos, señalados como responsables del asesinato del diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba, ocurrido en Lima el 1 de septiembre.
De acuerdo con la información difundida, los arrestados estaban vinculados a delitos de extorsión y sicariato, y se les incautaron armas de fuego, explosivos y drogas durante un operativo en San Martín de Porres.
Lo más leído hoy:
La participación de ciudadanos extranjeros, particularmente cubanos y venezolanos, en estas organizaciones criminales ha encendido las alarmas en la sociedad peruana y refuerza la percepción de un incremento del crimen transnacional en el país.
Preguntas Frecuentes sobre la Violencia en Perú y la Involucración de Extranjeros
¿Qué ocurrió en el ataque frente al restaurante en Lurigancho-Chosica, Lima?
Un ciudadano cubano y otro venezolano fueron asesinados a balazos mientras desayunaban frente al restaurante Rinconcito Ayacuchano. Los atacantes dispararon a plena luz del día, y el hecho está relacionado con la ola de violencia que involucra a migrantes en Perú.
¿Cuál es el motivo detrás del ataque en Lurigancho-Chosica?
Los primeros indicios apuntan a un posible ajuste de cuentas o al cobro de cupos a choferes de mototaxis que operan en el área. Estas prácticas son comunes entre organizaciones criminales que disputan el control territorial en Lima.
¿Cómo se relaciona este incidente con otros crímenes recientes en Perú?
La participación de ciudadanos extranjeros en delitos como extorsión y sicariato ha incrementado la percepción de crimen transnacional en Perú, con varios casos recientes de migrantes involucrados en actos violentos.
¿Qué acciones está tomando la Policía Nacional del Perú ante estos hechos?
La Policía Nacional del Perú ha acordonado el lugar del ataque y ha iniciado una investigación para determinar las causas y responsables del crimen. Además, ha incrementado operativos para desmantelar bandas criminales en Lima.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.