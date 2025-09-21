Marrero Cruz tras captura del presunto asesino de policía: “Caerá todo el peso de la justicia revolucionaria”

Vídeos relacionados:

El primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró el sábado que “caerá todo el peso de la justicia revolucionaria” sobre el presunto autor del asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, ocurrido en la madrugada del viernes en un tramo de la carretera entre Remedios y Caibarién, en Villa Clara.

“Fuerzas del MININT, con el apoyo del pueblo, detuvieron al autor del asesinato (…) Hechos de esta naturaleza no serán permitidos jamás y sobre el criminal caerá todo el peso de la justicia revolucionaria”, escribió Marrero en la red social X.

En la misma línea se pronunció el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el exespía Gerardo Hernández Nordelo, quien afirmó que el crimen “no quedará impune”.

Hallazgo del cuerpo y primeras versiones

El capitán Mesa, de 62 años, fue encontrado sin vida en el consejo popular La Reforma, junto a la motocicleta oficial que utilizaba en sus labores. Según la nota del Ministerio del Interior (MININT), presentaba seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza, lo que confirmó la hipótesis de un ataque directo contra el oficial.

Horas antes de la declaración oficial, vecinos y medios independientes habían informado sobre el hallazgo en un área conocida como La Cabaña. Algunos testigos relataron que el cuerpo mostraba un impacto de bala en la frente y varias puñaladas, además de la ausencia de su arma reglamentaria.

Ese mismo sábado, el MININT informó la captura en la ciudad de Remedios del presunto autor del crimen, al que se le ocuparon la pistola reglamentaria de Mesa, con su cargador, y el arma blanca utilizada en el ataque. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido.

La institución señaló que el caso seguirá el proceso penal correspondiente “con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho”.

Funeral y reacciones

El oficial fue velado y sepultado el sábado en su natal Taguasco, Sancti Spíritus, en una ceremonia con honores militares. Al acto asistieron familiares, vecinos y altos mandos del MININT, entre ellos el ministro Lázaro Alberto Álvarez Casas.

También estuvieron presentes las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Suseli Morfa González y Delvy Pérez Martín. Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel enviaron coronas de flores.

Tras el crimen, el MININT organizó actos de reafirmación revolucionaria en varias provincias, donde se repitió la idea del discurso oficial de que hechos de esta naturaleza recibirán “la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime del pueblo”.

