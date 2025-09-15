Gerardo Hernández siente lástima por los "pobres" estadounidenses que no pueden visitar Cuba

Vídeos relacionados:
El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), volvió a provocar indignación en redes sociales tras publicar un mensaje en el que lamenta que los "pobres" ciudadanos estadounidenses no puedan visitar la Isla debido al embargo.
"¡Qué linda es Cuba!", escribió en X, acompañado de una imagen de un paisaje campestre.
"Por favor, compartan la foto para los pobres ciudadanos de USA que por el 'embargo' tienen prohibido venir a verla", agregó.
El texto fue recibido como un insulto tanto por cubanos de la Isla como del exilio, que no tardaron en recordarle la miseria, apagones, dengue y represión que forman parte de la vida cotidiana en Cuba.
"Nosotros no tenemos prohibido ir a Cuba, anormal. Nuestro deber moral es no alimentar la misma dictadura de la cual huimos. El asesino PCC no es Cuba", le respondió un emigrado.
Otro joven comentó: "Será linda, pero cada vez los cubanos la disfrutan menos, el hambre no los deja pensar".
Lo más leído hoy:
Las críticas se multiplicaron: "¿Quién quiere ir a Cuba a ver apagones, basura en las calles y necesidades? Para los turistas hay electricidad, para el pueblo no”, escribió otro usuario.
Un internauta remató: "Cuba es preciosa, pero sería mucho más bella sin ustedes y sin los CDR".
La contradicción con la realidad turística
Las palabras de Hernández contrastan con la dura situación del turismo en Cuba, que atraviesa un desplome histórico desde países donde no existe ninguna restricción para viajar a la Isla, lo que demuestra que las limitaciones de Estados Unidos no tienen relación con la crisis del sector.
Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), hasta junio de 2025 arribaron a la Isla 1,306,650 viajeros, lo que representa 319,654 menos que en el mismo período de 2024.
Los mercados clave muestran caídas drásticas.
Canadá, tradicional primer emisor de turistas, pasó de 577,624 visitantes a 428,125; mientras que Rusia, al que el régimen apostaba como salvavidas, se desplomó de 112,707 a apenas 63,708 visitantes, una contracción de casi el 50 %.
En paralelo, la ocupación hotelera en el primer trimestre fue de solo 24,1 %, lo que significa que más del 75 % de las habitaciones permanecieron vacías incluso en temporada alta.
Meliá, una de las principales cadenas extranjeras en la Isla, reportó un derrumbe del 20,8 % en sus ingresos por habitación disponible.
El economista Pedro Monreal resumió la situación: "El turismo internacional no ocupó ni una cuarta parte de la capacidad hotelera en el primer trimestre. Es un resultado peor que en 2024 y contradice el discurso oficial de recuperación".
Lo que dicen los propios cubanos
Incluso medios oficialistas como Cubadebate han reconocido el frenazo del turismo, y al intentar culpar a factores externos recibieron respuestas lapidarias de los propios cubanos:
"¿Quién quiere ir a un país sin electricidad, con gente amargada y basureros en cada esquina?", escribió un usuario.
Otro añadió: "El turista es humano, y cuando ve mosquitos, jejenes, aguas albañales, mal olor y comida escasa, simplemente no repite ni recomienda".
Un viajero relató que en un hotel 5 estrellas en Varadero no hubo huevos durante cuatro días, y que los trabajadores, agotados por los apagones en sus hogares, no podían ofrecer un servicio mínimamente decente.
La contradicción es evidente: mientras Gerardo Hernández presume de "la belleza de Cuba", los propios ciudadanos y visitantes denuncian un país sumido en la crisis energética, la escasez y el abandono.
Y es precisamente esa realidad -no el embargo ni la prohibición a los estadounidenses- lo que explica por qué los turistas evitan la Isla.
Al final, el comentario de Hernández fue visto como otra muestra de cinismo del aparato propagandístico del régimen: un exespía devenido en burócrata de los CDR que intenta maquillar con paisajes idílicos la profunda decadencia de un país arruinado por la dictadura que él mismo representa.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Gerardo Hernández y la situación en Cuba
¿Qué dijo Gerardo Hernández sobre los estadounidenses que no pueden visitar Cuba?
Gerardo Hernández expresó lástima por los "pobres" estadounidenses que, según él, no pueden visitar Cuba debido al embargo estadounidense. Sus comentarios fueron vistos como una burla por muchos, dado que ignoran las dificultades internas que enfrenta Cuba, como la crisis energética, la escasez y la represión.
¿Cómo ha afectado el embargo estadounidense al turismo en Cuba?
Aunque Gerardo Hernández culpa al embargo estadounidense por la disminución del turismo, las cifras muestran que el turismo en Cuba está en declive incluso desde países sin restricciones para viajar a la Isla. La situación se debe más a las condiciones internas del país que al embargo.
¿Cuál es la situación actual del turismo en Cuba?
El turismo en Cuba enfrenta una crisis significativa, con una ocupación hotelera de solo el 24,1 % en el primer trimestre de 2025, lo que indica que más del 75 % de las habitaciones permanecen vacías. Esto se debe a problemas internos más que a restricciones externas.
¿Qué contradicciones existen en las declaraciones y acciones de Gerardo Hernández?
Gerardo Hernández ha sido criticado por sus declaraciones y acciones contradictorias, como calificar a Europa de "continente fallido" y luego viajar a Italia. Estas acciones son percibidas como cinismo, ya que ignoran la grave situación que enfrenta Cuba.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.