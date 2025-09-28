La propaganda de Gerardo Hernández choca con la realidad: “Un grupito dando brincos no cambia el padecer del pueblo cubano”

El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), intentó mostrar desde Ciego de Ávila un ambiente festivo previo al aniversario de la organización, pero su propaganda terminó convertida en un espacio de críticas y reproches ciudadanos en redes sociales.
Hernández compartió imágenes y videos de una actividad cultural en el barrio Rivas Fraga, así como publicaciones de las tradicionales caldosas en varios CDR. Sin embargo, lejos de generar entusiasmo, las reacciones de los internautas reflejaron la desconfianza y el malestar de la población ante una celebración que contrasta con la crisis diaria que atraviesa el país.
“Un grupito de Ciego de Ávila dando brincos no cambia el padecer día a día del pueblo cubano”, escribió un usuario, mientras otro reprochó que “los cederistas de Santiago se están ahogando por las inundaciones” y aun así la dirección de los CDR mantiene su agenda propagandística.
Otros señalaron que las fiestas solo son posibles gracias a la asignación de recursos como electricidad y cerveza, en un país marcado por los apagones, la escasez de alimentos y los microvertederos.
Los comentarios también apelaron al sarcasmo, como aquel que insinuó que la caldosa se preparó “con un cuerno” ante la falta de carne, o los que cuestionaron si realmente quedaban barrios en Cuba capaces de festejar en medio de tanta miseria.
Aunque algunos expresaron felicitaciones formales a los cederistas, la mayoría de las reacciones reflejaron indignación y burla hacia Hernández y la organización que representa.
“Pan y circo para el pueblo. Los que van a morir te saludan”, resumió un internauta, mientras otro recordó que muchos solo acuden a esas actividades porque es la única ocasión en que hay luz en sus barrios.
Los CDR, fundados en 1960 por Fidel Castro, llegan a su 65 aniversario, pero las respuestas a la propaganda de su coordinador nacional evidencian el desgaste de una estructura que durante décadas fue presentada como pilar de la Revolución. Hoy, las voces de los cubanos en redes sociales muestran un divorcio cada vez más profundo entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
Preguntas frecuentes sobre la propaganda de Gerardo Hernández y la situación de los CDR en Cuba
¿Quién es Gerardo Hernández y cuál es su papel en los CDR?
Gerardo Hernández Nordelo es un exespía cubano y actualmente el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Los CDR, fundados en 1960 por Fidel Castro, han sido una de las principales organizaciones de masas en Cuba, conocidas por su papel en la vigilancia vecinal y el control político. A pesar de ser un pilar del régimen durante décadas, actualmente enfrentan un desgaste significativo y una creciente desaprobación popular.
¿Qué reacciones ha generado la propaganda de Gerardo Hernández en redes sociales?
La propaganda de Gerardo Hernández, especialmente sus publicaciones en redes sociales, ha generado críticas y burlas por parte de los ciudadanos cubanos. Muchos usuarios han señalado el contraste entre las imágenes festivas compartidas por Hernández y la realidad de crisis económica, apagones y escasez que enfrenta la población. Las críticas reflejan un profundo descontento con el discurso oficial que intenta ocultar o minimizar los problemas del país.
¿Cómo ha intentado revitalizar Gerardo Hernández a los CDR?
Gerardo Hernández ha lanzado una campaña para "revitalizar" los CDR, incluyendo la realización de "100 tareas por el centenario de Fidel Castro" y otras actividades para mostrar la utilidad de los CDR en los barrios. Sin embargo, estas iniciativas han sido recibidas con escepticismo, ya que muchos cubanos ven a los CDR como una herramienta de control social más que como un apoyo comunitario.
¿Cuál es el papel de los CDR en el contexto actual de Cuba?
En el contexto actual de crisis económica y social en Cuba, los CDR han sido movilizados para reforzar la vigilancia y el control social en los barrios, especialmente ante el creciente malestar ciudadano y las protestas. Aunque históricamente han sido una organización de vigilancia vecinal, su papel actual se centra más en mantener el control del régimen en un momento de creciente tensión social.
