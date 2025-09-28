Nuevo catamarán unirá a Nueva Gerona con Batabanó y Cayo Largo del Sur

Vídeos relacionados:
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, confirmó en redes sociales la llegada del V2V Empress, un catamarán con capacidad para 240 pasajeros que asumirá la conexión marítima a partir del 29 de septiembre entre la Isla de la Juventud, Surgidero de Batabanó y Cayo Largo del Sur.
El nuevo barco reemplazará temporalmente al ferry Perseverancia, que será sometido a un mantenimiento prolongado tras décadas de servicio.
Sus últimas dos travesías se realizarán los días 1 y 3 de octubre, antes de entrar en el proceso de reparación, indicó Rodríguez a través de su perfil en Facebook.
Los boletos para el V2V Empress podrán adquirirse con 15 días de antelación al precio de 200 CUP, precisó el titular de Transporte.
El itinerario alternará jornadas de navegación hacia Batabanó y hacia Cayo Largo, reservando un día semanal para el mantenimiento del catamarán.
La programación incluye la revisión de normas sobre equipajes y convivencia en las terminales y agencias, con el propósito oficial de garantizar un servicio seguro y ordenado.
Además, se anunció que próximamente entrará en operación el catamarán Río Las Casas, aunque no se ofrecieron detalles de su puesta en marcha.
La Isla de la Juventud suele enfrentar dificultades en su ya frágil sistema de transportación marítima, tras reiterados anuncios de suspensión del ferry Perseverancia, la única y sobreexplotada embarcación en funcionamiento, que conecta ese municipio especial con el Surgidero de Batabanó, en Mayabeque.
En agosto de 2024, funcionarios del Grupo Empresarial Marítimo-Portuario (Gemar) explicaron que los catamaranes Río Júcaro y Río Las Casas, en servicio durante más de 20 años, se encontraban fuera de operación debido a su avanzado deterioro y la falta de piezas y materiales necesarios para su mantenimiento.
La situación ha generado descontento entre los habitantes del municipio especial, quienes dependen en gran medida de este medio de transporte. Al respecto, han expresado su malestar ante lo que consideran un aislamiento progresivo de su territorio.
La transportación marítima es crucial para garantizar el abastecimiento de productos y servicios, así como la movilidad de pasajeros.
