Artistas sorprenden en Isla de la Juventud con Mona Lisa gigante pintada con carbón en plena calle

Una calle de la Isla de la Juventud se transformó en lienzo este lunes cuando un grupo de jóvenes artistas recreó con carbón una versión monumental y callejera de La Mona Lisa, sorprendiendo a vecinos y transeúntes.
La noticia fue compartida en Facebook por el locutor pinero Ramón Leyva Morales, quien mostró imágenes del performance y resaltó la creatividad de los participantes.
Los protagonistas fueron Carlos Cabrera, conocido como “El Lobo”, junto a Emilio Caboverde “El Pescao”, Elías Heredia y Francisco Leyva, integrantes de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
Con carbón vegetal —el mismo que se utiliza hoy masivamente en los hogares cubanos por la falta de electricidad y gas—, los artistas dibujaron sobre el asfalto de la calle 26, entre 39 y 41, una Mona Lisa cubana y monumental.
El resultado fue una obra callejera donde la sonrisa enigmática de la figura más célebre de Leonardo da Vinci se mezcló con un símbolo del día a día en la isla: el carbón, convertido en combustible de moda por la crisis energética.
En esa combinación, y entre coladas de café –otro producto desaparecido de muchos hogares cubanos– el arte insinuó más de lo que mostró.
La intervención, además de una celebración del talento joven, expuso cómo los materiales de la escasez y las tensiones cotidianas también se cuelan en la creación artística, convirtiendo al pavimento en escenario y a un recurso básico en herramienta expresiva.
