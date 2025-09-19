La Habana sufre otra jornada de inundaciones por mal tiempo

Las intensas lluvias volvieron a causar inundaciones en zonas de La Habana el miércoles, en otra jornada en la que barrios enteros quedaron bajo agua y las corrientes arrastraban por las calles la basura acumulada a causa del deficiente drenaje del sistema de alcantarillado de la capital cubana.

Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales y medios de la prensa independiente describen mejor que las palabras la magnitud de los efectos de las precipitaciones y tormentas en municipios como Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro y Plaza.

El portal de noticias CubaNet publicó un video de las condiciones en que se encontraba la zona del mercado Cuatro Caminos y las áreas aledañas, la noche de este miércoles.

“Completamente bajo agua: así estaba anoche Cuatro Caminos, en La Habana, luego de varios días de lluvias agravados por problemas de alcantarillado”, señaló en la red social X.

En una zona del Vedado, cercana al Malecón, las aguas formaron una inmensa laguna que tapaba los portales y llegaba hasta las puertas de las casas y edificios, mientras los contenedores -ya vacíos de basura- flotaban a la deriva, como muestran las imágenes captadas por Mildrey Ruiz.

El meteorólogo Raydel Ruisánchez advirtió en un post en su perfil en Facebook sobre las precipitaciones y tormentas eléctricas que se registraron en la noche del miércoles en la región occidental.

“En este momento, se observa una amplia área de lluvias y tormentas eléctricas sobre el occidente del país y la Isla de la Juventud. En las últimas horas, se han registrado precipitaciones fuertes e intensas en zonas de esta región”, informó.

Captura de Facebook/Raydel Ruisanchez

El experto recomendó extremar las precauciones, pues la situación del tiempo podría persistir durante las siguientes horas, y aumentar el “riesgo de inundaciones súbitas en áreas bajas y con deficiente drenaje”.

Para este jueves, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) pronosticó nublados en todo el territorio nacional en la tarde, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, los cuales serían cuantiosos en la mitad occidental. Según el parte, las precipitaciones se extenderían hasta horas de la noche y podrían ser fuertes en algunas localidades.

Captura de Facebook/Instituto de Meteorología Cuba

En un mapa del tiempo compartido en su página en Facebook, el Insmet señalizó áreas de las provincias occidentales donde estaban registrándose precipitaciones fuertes en la tarde de este jueves.

Captura de Facebook/Instituto de Meteorología Cuba

Las intensas lluvias que se registraron en La Habana durante la tarde y noche del martes originaron inundaciones repentinas, que convirtieron varias calles en ríos cargados de basura, dificultando la movilidad de peatones y vehículos.

Residentes en barrios de los municipios Centro Habana y Diez de Octubre compartieron en redes sociales imágenes y testimonios de la acumulación de desechos arrastrados por las corrientes, lo que evidencia la insuficiente capacidad de desagüe de las redes de saneamiento urbano ante episodios de lluvia intensa.

Al fenómeno climatológico se unió un apagón general en la capital, otro más en la cadena de prolongados y sistemáticos cortes de electricidad que han golpeado a Cuba durante todo el 2025, con severas consecuencias en la vida cotidiana de los cubanos.

