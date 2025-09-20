Madre cubana muestra su casa inundada en Guantánamo: “Aquí viven niños”

Vídeos relacionados:

La madre cubana Yaimare Villafañe Romero mostró su casa inundada tras un aguacero en Guantánamo y denunció que las autoridades no atienden su problema.

“Amigos de Facebook, en la tarde de hoy después del aguacero mi vivienda quedó en estas condiciones”, denunció la mujer en un post difundo el pasado jueves en el grupo Revolico Guantánamo.

En las imágenes se aprecia a varios niños pequeños e incluso un bebe arriba de las camas mientras el piso de la casa está inundado completamente.

“cuando busco al delegado, nuestro representante responde que yo sé que hace tiempo se viene hablando de que mi vivienda se llena de agua, que esto se ha elevado a varios organismos y que nadie hace nada que qué yo quiero que él haga”, relató.

“Miren cuántos niños conviven aquí, esperemos que no suceda una desgracia en una de las crecidas y entonces quieran hacer cuando sea demasiado tarde. Dios los bendiga mucho”, concluyó esta madre desesperada.

En los comentarios, decenas de usuarios se solidarizaron con la mujer y la instaron a plantarse con sus hijos frente al Gobierno Provincial.

Jornada de inundaciones

El pasado jueves, las intensas lluvias también provocaron inundaciones en zonas bajas de La Habana.

Barrios enteros quedaron bajo agua y las corrientes arrastraban por las calles la basura acumulada a causa del deficiente drenaje del sistema de alcantarillado de la capital cubana.

Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales y medios de la prensa independiente describen mejor que las palabras la magnitud de los efectos de las precipitaciones y tormentas en municipios como Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro y Plaza.

El portal de noticias CubaNet publicó un video de las condiciones en que se encontraba la zona del mercado Cuatro Caminos y las áreas aledañas, la noche de este miércoles.

“Completamente bajo agua: así estaba anoche Cuatro Caminos, en La Habana, luego de varios días de lluvias agravados por problemas de alcantarillado”, señaló en la red social X.

Residentes en barrios de los municipios Centro Habana y Diez de Octubre compartieron en redes sociales imágenes y testimonios de la acumulación de desechos arrastrados por las corrientes, lo que evidencia la insuficiente capacidad de desagüe de las redes de saneamiento urbano ante episodios de lluvia intensa.

