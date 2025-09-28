La usuaria cubana @yordanka_cubana compartió en TikTok un video con el que muchos emigrados pueden sentirse identificados: ese momento especial —y a veces complicado— de regresar a casa. Después de varios años fuera, volvió a la isla y lo mostró con orgullo.

La escena fue grabada en el hotel Memories Flamenco, en Cayo Coco, y la muestra de espaldas junto al letrero gigante de “CUBA”. El video, sencillo pero cargado de emoción, viene acompañado de un mensaje claro y directo:

"Otro sueño cumplido. A lo mejor me critican, pero mi sueño era poder regresar a mi país y poder ver a las personas que amo. ¿Quién me entiende?"

La publicación generó varias reacciones de cubanos que han pasado por lo mismo. Algunos comentaron que entienden perfectamente ese deseo de volver, aunque solo sea por unos días, para respirar aire de barrio, abrazar a la abuela o ver el mar que tanto se extraña.

"Eso es algo que no todos entienden, pero mi corazón se quedó en Cuba el día que tuve que salir de mi tierra. Regresar es como un golpe de oxígeno para el alma", escribió una seguidora, dejando claro que el sentimiento no se va con la maleta.

Pero, como suele pasar, no todo el mundo lo ve igual. El regreso de emigrados a Cuba es un tema delicado. Algunos lo critican porque creen que estos viajes benefician al gobierno cubano, mientras otros defienden que nadie debería sentirse culpable por querer ver a su familia o pisar la tierra que lo vio nacer.

Yordanka lo tiene claro: podrá haber críticas, pero nada le pesa más que las ganas de abrazar a los suyos. Para ella, el corazón manda.

