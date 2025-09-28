¡Así le quedó! Cubana se hace su propia ropa en Cuba y el resultado dejó a todos sorprendidos

La joven cubana conocida en TikTok como @lisa_garci se ha robado la atención de cientos de usuarios al compartir un video en el que muestra cómo se confecciona su propia ropa en La Habana, desde la compra de la tela hasta el diseño final.

En la grabación, que acumula comentarios y reacciones en la red social, Lisa relata con humor cómo decidió dar un paso más en la costura:

“Yo no sé en qué estaba pensando cuando se me ocurrió que quería tener una cosa de estas… me vi como en Maestros de la costura y escalé a otro nivel. Ya no te hago blusitas, ahora te hago conjuntos”.

La joven cuenta que eligió una tela en un momento de “antojo” y, tras varios días de trabajo, logró armar un conjunto color rosa pastel compuesto por un top de espalda descubierta y una saya larga. Aunque confiesa que improvisó mucho durante el proceso, el resultado final ha sido celebrado por sus seguidores.

“La parte de arriba en un final me quedó así… traté de hacerlo con doble capa para no ponerme nada debajo. Gasté mucha tela en ello, y con lo que quedó me hice la saya. Era la primera vez que hacía una saya, improvisé con la abertura, pero quería relajar un poco ese estilo tan formal”, explicó.

Para completar el look, Lisa apostó por accesorios sencillos: un collar con inicial, un bolso negro y unas gafas de sol que, según bromea, le “robó hace siglos” a su novio. La ocasión que imaginó para estrenar su creación fue una caminata por La Habana Vieja al atardecer.

“Me demoré más de una semana y soy principiante, así que no me lleven a precio”, pidió la joven al final de su video, despidiéndose entre risas.

El clip ha generado numerosos comentarios en apoyo a su creatividad y talento autodidacta, demostrando cómo, pese a las dificultades cotidianas, muchos cubanos encuentran en la costura y el ingenio una vía para expresar estilo y personalidad.

