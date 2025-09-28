¡Así le quedó! Cubana se hace su propia ropa en Cuba y el resultado dejó a todos sorprendidos

La joven cubana conocida en TikTok como @lisa_garci se ha robado la atención de cientos de usuarios al compartir un video en el que muestra cómo se confecciona su propia ropa en La Habana, desde la compra de la tela hasta el diseño final.
En la grabación, que acumula comentarios y reacciones en la red social, Lisa relata con humor cómo decidió dar un paso más en la costura:
“Yo no sé en qué estaba pensando cuando se me ocurrió que quería tener una cosa de estas… me vi como en Maestros de la costura y escalé a otro nivel. Ya no te hago blusitas, ahora te hago conjuntos”.
La joven cuenta que eligió una tela en un momento de “antojo” y, tras varios días de trabajo, logró armar un conjunto color rosa pastel compuesto por un top de espalda descubierta y una saya larga. Aunque confiesa que improvisó mucho durante el proceso, el resultado final ha sido celebrado por sus seguidores.
“La parte de arriba en un final me quedó así… traté de hacerlo con doble capa para no ponerme nada debajo. Gasté mucha tela en ello, y con lo que quedó me hice la saya. Era la primera vez que hacía una saya, improvisé con la abertura, pero quería relajar un poco ese estilo tan formal”, explicó.
Para completar el look, Lisa apostó por accesorios sencillos: un collar con inicial, un bolso negro y unas gafas de sol que, según bromea, le “robó hace siglos” a su novio. La ocasión que imaginó para estrenar su creación fue una caminata por La Habana Vieja al atardecer.
Lo más leído hoy:
“Me demoré más de una semana y soy principiante, así que no me lleven a precio”, pidió la joven al final de su video, despidiéndose entre risas.
El clip ha generado numerosos comentarios en apoyo a su creatividad y talento autodidacta, demostrando cómo, pese a las dificultades cotidianas, muchos cubanos encuentran en la costura y el ingenio una vía para expresar estilo y personalidad.
Preguntas Frecuentes sobre la Creatividad y Estilo en Cuba
¿Cómo ha logrado Lisa Garci confeccionar su propia ropa en Cuba?
Lisa Garci confecciona su ropa en Cuba eligiendo telas, diseñando y cosiendo sus prendas ella misma, aprovechando su creatividad y habilidades autodidactas. A pesar de las limitaciones en la isla, Lisa demuestra que es posible crear moda personalizada con recursos limitados. Su proceso, documentado en TikTok, ha capturado la atención por su ingenio y estilo único.
¿Qué impacto tiene la moda DIY en la cultura cubana actual?
La moda DIY (hazlo tú mismo) en Cuba se ha convertido en una expresión de creatividad e independencia en medio de las restricciones económicas. Muchos cubanos recurren a la confección propia para expresar su estilo personal y enfrentar la escasez de recursos. Este enfoque no solo es una solución práctica, sino también un acto de resistencia y autoexpresión cultural en la sociedad cubana actual.
¿Cómo influye el contexto económico en la moda y estilo de vida en Cuba?
La situación económica en Cuba obliga a sus ciudadanos a ser innovadores y a maximizar los recursos disponibles. La creatividad se convierte en una herramienta esencial para el día a día, desde la confección de ropa hasta la gestión del hogar. Este contexto fomenta una cultura de reciclaje y reutilización, donde el ingenio se valora tanto como el estilo, reflejando las realidades y desafíos de vivir en la isla.
¿Qué papel juega TikTok en la difusión de historias de vida en Cuba?
TikTok se ha convertido en una plataforma clave para que los cubanos compartan sus realidades y desafíos cotidianos con el mundo. A través de esta red social, los cubanos muestran su vida diaria, creatividad e ingenio, generando empatía y visibilidad global. Desde la moda hasta las iniciativas emprendedoras, TikTok permite a los cubanos conectar con una audiencia internacional y contar sus historias de una manera auténtica.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.