Suspenden clases en Guantánamo por intensas lluvias

La Dirección General de Educación en Guantánamo anunció la suspensión de todas las actividades docentes hasta nuevo aviso, debido a las intensas lluvias que afectan la región oriental de Cuba, informó este domingo la emisora local Radio Bahía en sus redes sociales.
La medida busca proteger la seguridad de estudiantes y trabajadores ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las condiciones meteorológicas reinantes en la zona de la isla.
La Universidad de Oriente también paralizó las actividades por mal tiempo, e instó a su comunidad académica a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el reinicio de las clases.
La situación en el oriente del país sigue siendo compleja debido a los acumulados de precipitaciones registrados en las últimas jornadas y que mantienen en alerta a las autoridades locales.
el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este domingo el Aviso de Ciclón Tropical No. 3, en el que actualizó la situación de la depresión tropical nueve, un sistema que, aunque se mantiene con poco cambio en su estructura, ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre el oriente cubano.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de clases y el impacto de las lluvias en Guantánamo
¿Por qué se suspendieron las clases en Guantánamo?
Las clases en Guantánamo se suspendieron debido a las intensas lluvias que afectan la región oriental de Cuba, lo que representa un riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. La medida busca proteger la seguridad de estudiantes y trabajadores.
¿Qué impacto han tenido las lluvias en la infraestructura de Guantánamo?
Las intensas precipitaciones han provocado el colapso de un puente provisional en el municipio de Imías, dejando incomunicadas a varias comunidades. La estructura, que ya había fallado anteriormente, fue sobrepasada por la fuerza del río, evidenciando la fragilidad de las soluciones temporales adoptadas en la región.
¿Cómo ha respondido la Universidad de Oriente ante las condiciones meteorológicas?
La Universidad de Oriente suspendió sus actividades docentes debido al mal tiempo y aconsejó a la comunidad académica mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier actualización sobre la reanudación de las clases.
¿Cuál es la situación meteorológica actual en el oriente de Cuba?
El Instituto de Meteorología de Cuba emitió un Aviso de Ciclón Tropical No. 3 debido a la depresión tropical nueve, que ha generado intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano. El sistema podría intensificarse en las próximas horas, manteniendo la inestabilidad atmosférica en la región.
