Suspenden clases en Guantánamo por intensas lluvias

La Dirección General de Educación en Guantánamo anunció la suspensión de todas las actividades docentes hasta nuevo aviso, debido a las intensas lluvias que afectan la región oriental de Cuba, informó este domingo la emisora local Radio Bahía en sus redes sociales.

La medida busca proteger la seguridad de estudiantes y trabajadores ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las condiciones meteorológicas reinantes en la zona de la isla.

La Universidad de Oriente también paralizó las actividades por mal tiempo, e instó a su comunidad académica a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el reinicio de las clases.

La situación en el oriente del país sigue siendo compleja debido a los acumulados de precipitaciones registrados en las últimas jornadas y que mantienen en alerta a las autoridades locales.

el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este domingo el Aviso de Ciclón Tropical No. 3, en el que actualizó la situación de la depresión tropical nueve, un sistema que, aunque se mantiene con poco cambio en su estructura, ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre el oriente cubano.

