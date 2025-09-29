Comienza a funcionar el catamarán V2V Empress con viajes entre Nueva Gerona y Batabanó

Vídeos relacionados:

El catamarán V2V Empress inició oficialmente sus operaciones este lunes al zarpar con sus primeros pasajeros en la ruta marítima que conecta Nueva Gerona con Batabanó, con un tiempo estimado de viaje de aproximadamente tres horas.

De acuerdo con la información publicada en Facebook por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, la embarcación llegó a Cuba el pasado sábado con el objetivo de reforzar la transportación marítima entre la Isla de la Juventud, Batabanó y Cayo Largo del Sur, una conexión considerada vital para el traslado de pasajeros y mercancías en la zona occidental del país.

Captura Facebook / Eduardo Rodríguez Dávila

Según detalló el titular del ramo, se prevé que el V2V Empress opere de forma regular seis días a la semana en sus dos rutas principales, ofreciendo un servicio continuo a residentes, trabajadores y turistas que se desplazan entre estos puntos.

La incorporación del catamarán permitirá garantizar la movilidad mientras se realizan los trabajos de mantenimiento programado al ferry Perseverancia y se avanza en la recuperación del catamarán Río Las Casas, ambas embarcaciones que deberán reincorporarse al servicio antes de que concluya el año.

La puesta en marcha de este nuevo servicio marítimo busca aliviar los problemas de transporte que históricamente han afectado a la Isla de la Juventud, sobre todo en periodos de mantenimiento o averías en las embarcaciones principales.

El Ministerio de Transporte confía en que el V2V Empress contribuya a estabilizar las operaciones mientras se completa el proceso de modernización de la flota.

La entrada en funcionamiento del catamarán representa también un paso necesario para fortalecer la conectividad interna y mejorar la calidad del transporte marítimo, en un contexto en el que el deterioro de la infraestructura y la falta de recursos han complicado el traslado regular entre islas.

Rodríguez recientemente había informado que el V2V Empress tiene una capacidad para 240 pasajeros y había adelantado que el mismo comenzaría a funcionar este lunes.

En redes sociales había informado con anterioridad que el nuevo barco reemplazará temporalmente al ferry Perseverancia, que será sometido a un mantenimiento prolongado tras décadas de servicio.

Sus últimas dos travesías se realizarán los días 1 y 3 de octubre, antes de entrar en el proceso de reparación, indicó Rodríguez.

El titular del ramo recalcó que los boletos para el V2V Empress pueden adquirirse con 15 días de antelación al precio de 200 CUP.

La Isla de la Juventud suele enfrentar dificultades en su ya frágil sistema de transportación marítima, tras reiterados anuncios de suspensión del ferry Perseverancia, la única y sobreexplotada embarcación en funcionamiento, que conecta ese municipio especial con el Surgidero de Batabanó, en Mayabeque.

En agosto de 2024, funcionarios del Grupo Empresarial Marítimo-Portuario (Gemar) explicaron que los catamaranes Río Júcaro y Río Las Casas, en servicio durante más de 20 años, se encontraban fuera de operación debido a su avanzado deterioro y la falta de piezas y materiales necesarios para su mantenimiento.

La situación ha generado descontento entre los habitantes del municipio especial, quienes dependen en gran medida de este medio de transporte. Al respecto, han expresado su malestar ante lo que consideran un aislamiento progresivo de su territorio.

