Joven desaparecido en Miami fue hallado sin vida en un canal de Kendall

Giancarlo González, de 20 años, fue encontrado sin vida en un canal en Kendall este fin de semana
La búsqueda González en el condado de Miami-Dade había comenzado el viernes alrededor de las 7 pm. Luego de que los agentes recibieron informes de un posible navegante desaparecido, informó Telemundo 51.
Durante la búsqueda, se había hallado una moto acuática desocupada en un canal en Kendall.
Anthony Pérez, el mejor amigo del fallecido, dijo que Giancarlo era “una gran persona, un alma hermosa. Su humor era increíble. Su risa. Tengo tantos recuerdos que atesoro de él, y lo voy a extrañar por siempre”.
No se han esclarecido las causas de la muerte al tiempo que continúa la investigación.
En los últimos años, la aparición de cuerpos flotando en los canales de Florida ha sucedido con cierta frecuencia.
En agosto, un adolescente de 15 años fue arrestado tras ser acusado de asesinar a su hermano mayor y abandonar el cuerpo en un canal en Dania Beach.
La víctima como Kevin Dominique, de 23 años, quien fue hallado sin vida con múltiples heridas de bala el martes por la mañana, en una zona cercana a Ocean Waterway Boulevard y Old Griffin Road.
