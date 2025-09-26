Desmienten que cubana desaparecida en Guantánamo ha sido encontrada: La búsqueda continúa

Vídeos relacionados:

La alerta por la desaparición de la cubana Alicia María Montes de Oca Pérez, conocida como La China, se cerró este viernes por error.

En las últimas horas, un familiar comunicó que la mujer había sido localizada con vida, pero el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) aclaró después en Facebook que la información era falsa y que la búsqueda sigue activa.

El caso, abierto desde el 24 de agosto pasado, refleja nuevamente la confusión que puede existir debido al abandono y la falta de protocolos oficiales para atender desapariciones en Cuba.

Lamentablemente, la ausencia de Alicia, de 45 años, sigue manteniendo en vilo a su familia y vecinos de Guantánamo desde hace más de un mes.

Señales distintivas y apariencia de la desaparecida

Con 45 años, tez trigueña, delgada, de cabello entrecano y ojos pardos, fue vista por última vez vestida con una saya blanca y una blusa rosada. Desde entonces, no se ha tenido noticia de ella.

"No tiene tatuajes ni lunares visibles, pero tiene dientes pronunciados", detalló un familiar a OGAT.

Su caso es realmente grave, debido a que la mujer fue diagnosticada con neurosis depresiva, pero interrumpió su tratamiento hace más de un año.

En relación con la falsa información, Alas Tensas recordó que en Cuba las autoridades no colaboran en casos de personas desaparecidas, la única respuesta proviene de los medios independientes, activistas y la propia ciudadanía, que asumen la tarea de difundir datos y coordinar esfuerzos.

Desprotección y abandono de personas con enfermedades mentales

El caso de Alicia María revela una doble crisis: la inseguridad creciente y la desprotección de las personas con enfermedades mentales en Cuba, donde escasez de medicamentos es crónica.

Sin acceso a fármacos, ni programas de apoyo estatal, los enfermos recaen con mayor frecuencia y son sus familias -ya sobrecargadas y sin recursos- quienes cargan con toda la responsabilidad.

La ausencia de un sistema de salud mental mínimamente funcional convierte cada recaída en un riesgo de desaparición, violencia o desamparo absoluto.

Inacción policial frente a desapariciones en la Isla

Mientras tanto, la Policía muestra la misma inacción que en tantos otros casos de desapariciones. No existen mecanismos de alerta inmediata, ni coordinación pública para las búsquedas.

Lejos de movilizarse de forma efectiva, las autoridades suelen actuar tarde y de manera desarticulada, dejando que sean los propios familiares los que recurran a Facebook, WhatsApp y redes comunitarias para organizarse.

Esta falta de respuestas institucionales agrava un clima de inseguridad que ya se siente en toda la Isla.

El caso de Alicia Montes de Oca es, por tanto, un reflejo de un país donde la vida cotidiana se desarrolla entre la incertidumbre de las calles violentas y el colapso de un sistema sanitario incapaz de atender a los más vulnerables.

Mientras el régimen invierte en propaganda política, miles de familias cubanas viven la angustia de buscar a los suyos sin apoyo real, con la esperanza puesta únicamente en la solidaridad ciudadana.