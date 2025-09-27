Cancelan transportación ferroviaria en parte del oriente de Cuba por fuertes lluvias

Vídeos relacionados:

Las intensas lluvias que desde la madrugada azotan a la región oriental de Cuba obligaron al Ministerio de Transporte a suspender parte de los servicios ferroviarios en el área.

El anuncio lo hizo el titular del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, a través de una publicación en Facebook, en la que explicó que la medida busca prevenir accidentes ante el deterioro de las condiciones meteorológicas.

Durante una visita a instalaciones en Santiago de Cuba, Rodríguez Dávila informó que recibió un reporte del viceministro Luis Ladrón de Guevara, quien comunicó que el grupo de trabajo del ministerio evaluó en la tarde del viernes los escenarios posibles ante el aumento de las lluvias y tormentas en el oriente y centro del país.

Aunque varios trenes nacionales continuaron circulando sin dificultad, como el Guantánamo-La Habana y el La Habana-Holguín, se decidió cancelar las rutas Holguín-Guantánamo y Santiago de Cuba-Manzanillo, en la provincia Granma.

Los trenes locales, en tanto, seguirán en funcionamiento únicamente mientras las condiciones lo permitan, bajo la decisión de los consejos de defensa provinciales.

Captura de Facebook / Eduardo Rodríguez Dávila

El ministro precisó que una vez concluido el evento climatológico se procederá a revisar y certificar el estado de las vías férreas antes de reanudar cualquier salida.

En cuanto al transporte automotor, los ómnibus nacionales mantienen sus operaciones habituales hacia y desde el oriente, aunque las autoridades insisten en que se mantiene un monitoreo constante para tomar decisiones según evolucione el tiempo.

En el caso de la aviación, tanto vuelos nacionales como internacionales se mantienen activos, y los puertos de la región oriental y central siguen funcionando bajo medidas de resguardo de mercancías y embarcaciones.

Lluvias y tormentas bajo vigilancia

Meteorólogos y reportes en redes sociales confirmaron que la inestabilidad atmosférica se debe a la onda tropical vinculada al Ciclón Potencial Nueve.

El experto Raydel Ruisanchez advirtió que se esperan acumulados de entre 50 y 100 milímetros en buena parte del oriente, con valores superiores en Santiago de Cuba y Guantánamo, donde podrían llegar a 200 milímetros y en algunos puntos extremos alcanzar entre 300 y 400 milímetros.

Estas cifras elevan el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas.

El Instituto de Meteorología (INSMET) reportó que para este sábado se prevé cielo nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos y tormentas eléctricas que se intensificarán en la tarde y se extenderán a la región central.

También alertó sobre oleaje en el litoral norte oriental y un incremento local de la fuerza de los vientos.

Testimonios de la población

La población oriental comenzó a sentir los efectos desde la madrugada.

En Contramaestre, Santiago de Cuba, las lluvias con descargas eléctricas se registraron desde las 2:00 am.

En Bayamo los aguaceros comenzaron pasadas las 5:00 am, en Jiguaní a las 4:30 am y en Manzanillo desde las 11:00 pm del viernes.

Guantánamo también reportó lluvias intensas desde horas muy tempranas, mientras que localidades como Marcané (Holguín), Imías (Guantánamo), Palma Soriano, Tercer Frente, Mangos de Baraguá y Los Negros, en Santiago de Cuba, confirmaron precipitaciones abundantes.

En contraste, algunas zonas de Las Tunas y Holguín solo reportaron lloviznas ligeras.

Posible evolución ciclónica

El INSMET emitió un aviso especial que coincide con la alerta del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el cual otorgó un 80 % de probabilidad de que la onda tropical se convierta en ciclón en las próximas 48 horas.

El fenómeno, identificado como #94L, se desplazaba el viernes cerca del oriente cubano y de las islas Turcas, mostrando señales de organización.

De acuerdo con el NHC, el sistema podría transformarse en depresión tropical a medida que avance hacia el noroeste del Atlántico suroccidental, lo que mantendría bajo riesgo a República Dominicana, Haití, Islas Turcas y Caicos, y también al este de Cuba.

En síntesis, la conjunción de la onda tropical con las condiciones locales ha generado un panorama de intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y amenaza de inundaciones en el oriente cubano.

Las autoridades aseguran que el monitoreo continuará de manera permanente, mientras la población se enfrenta a interrupciones en la transportación y a la incertidumbre de un posible desarrollo ciclónico en las próximas horas.

