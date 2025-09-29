“Se ha descomunizado”: La definición de un senador chileno tras el giro de la candidata comunista sobre Cuba

Vídeos relacionados:
El debate sobre Cuba volvió a sacudir la campaña presidencial en Chile, luego de que el senador Juan Luis Castro ironizara sobre la postura de la candidata comunista Jeannette Jara, quien reconoció públicamente que en la isla “claramente no hay democracia”.
En una entrevista en el programa Estado Nacional de 24 Horas y citado por Diario UChile, Castro valoró el giro de su correligionaria en la izquierda y lanzó una frase que de inmediato encendió titulares: “Jeannette Jara se ha descomunizado, aunque es una palabra rara, exótica, pero en la práctica se ha desprendido de un planteamiento que yo creo que, en Chile, mayoritariamente todos entendemos que en Cuba no existe democracia, y eso quedó asentado”.
El legislador destacó la “valentía” de Jara por asumir una postura que rompe con la histórica defensa del régimen cubano desde el Partido Comunista chileno. “Tuvo coraje, tuvo valentía, hoy día la elección se juega con los indecisos, los moderados, la gente que le carga la política, ahí está Jara, presente”, agregó.
Un viraje tras años de defensa a La Habana
Las palabras de Castro llegan apenas días después de que Jara sorprendiera al admitir en televisión que Cuba “claramente no es una democracia”, aunque insistió en que deben ser los propios cubanos quienes resuelvan su destino político.
Su cambio de tono resulta significativo porque, apenas en abril de este año, la entonces ministra del Trabajo y recién proclamada candidata presidencial del PC había negado que en la isla existiera una dictadura.
En esa ocasión, defendió al régimen castrista asegurando que “cada pueblo define su gobierno” y culpó al embargo estadounidense de la crisis humanitaria que atraviesa el país caribeño.
Lo más leído hoy:
La rectificación de Jara, sin embargo, no estuvo exenta de matices, debido a que evitó calificar directamente al sistema cubano como dictadura y volvió a subrayar que el bloqueo agrava la situación en la isla.
La herida abierta de Cuba en la izquierda latinoamericana
El giro de la candidata del PC chileno ha generado amplio revuelo político y mediático. Mientras que algunos sectores la acusan de incoherencia, otros destacan que refleja la presión social y electoral en un país donde la mayoría rechaza abiertamente los modelos autoritarios.
El caso de Jara no solo refleja tensiones internas en la izquierda chilena, también revive un viejo debate en América Latina: ¿hasta qué punto los partidos progresistas deben seguir defendiendo al régimen cubano, señalado durante décadas por violaciones a los derechos humanos, falta de libertades y ausencia de elecciones plurales?
Para Cuba, sus emigrados y los ciudadanos de la isla, estas discusiones internacionales no son menores. La vida cotidiana marcada por la escasez, la represión y la falta de opciones políticas se vuelve tema de campaña más allá de sus fronteras.
En Chile, el “se ha descomunizado” del senador Castro puede haber quedado en tono de broma, pero ilustra un cambio que toca fibras sensibles con el peso simbólico de Cuba en las luchas ideológicas del continente y la distancia creciente entre la retórica de algunos partidos y la realidad que viven millones de cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Jeannette Jara y el contexto político en Cuba
¿Qué dijo Jeannette Jara sobre la democracia en Cuba?
Jeannette Jara afirmó que "claramente, Cuba no es una democracia". Aunque reconoció que la situación política en la isla debe ser resuelta por los propios cubanos, este cambio de postura generó un amplio debate, especialmente por su militancia en el Partido Comunista de Chile, históricamente cercano al régimen cubano.
¿Por qué las declaraciones de Jara sobre Cuba generaron polémica en Chile?
Las declaraciones causaron revuelo porque representan un giro respecto a la tradicional defensa del régimen cubano por parte del Partido Comunista chileno. En abril, Jara había negado que en Cuba existiera una dictadura, pero sus recientes comentarios admiten la falta de democracia, lo que algunos consideran una incoherencia política.
¿Cómo ha afectado esta polémica a la campaña presidencial en Chile?
El giro en la postura de Jara ha generado un debate interno en la izquierda chilena sobre la relación con el régimen cubano. La polémica ha provocado que la candidata enfrente críticas de incoherencia, pero también ha sido vista como un intento de captar el voto moderado e indeciso. Estas tensiones podrían influir en las elecciones generales de 2026.
¿Qué impacto tienen estas declaraciones sobre la percepción de Cuba en América Latina?
Las palabras de Jara reavivan un debate en América Latina sobre el apoyo al régimen cubano por parte de partidos progresistas. El régimen cubano ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos y falta de libertades, lo que hace que algunos partidos de izquierda reconsideren su postura hacia Cuba.
¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Cuba?
En Cuba se denuncian violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo la represión política, la falta de libertades civiles y la ausencia de elecciones plurales. Según informes de organizaciones internacionales, hay más de 1,000 prisioneros por causas relacionadas con la protesta pacífica y la disidencia.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.