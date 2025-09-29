“Se ha descomunizado”: La definición de un senador chileno tras el giro de la candidata comunista sobre Cuba

Vídeos relacionados:

El debate sobre Cuba volvió a sacudir la campaña presidencial en Chile, luego de que el senador Juan Luis Castro ironizara sobre la postura de la candidata comunista Jeannette Jara, quien reconoció públicamente que en la isla “claramente no hay democracia”.

En una entrevista en el programa Estado Nacional de 24 Horas y citado por Diario UChile, Castro valoró el giro de su correligionaria en la izquierda y lanzó una frase que de inmediato encendió titulares: “Jeannette Jara se ha descomunizado, aunque es una palabra rara, exótica, pero en la práctica se ha desprendido de un planteamiento que yo creo que, en Chile, mayoritariamente todos entendemos que en Cuba no existe democracia, y eso quedó asentado”.

El legislador destacó la “valentía” de Jara por asumir una postura que rompe con la histórica defensa del régimen cubano desde el Partido Comunista chileno. “Tuvo coraje, tuvo valentía, hoy día la elección se juega con los indecisos, los moderados, la gente que le carga la política, ahí está Jara, presente”, agregó.

Un viraje tras años de defensa a La Habana

Las palabras de Castro llegan apenas días después de que Jara sorprendiera al admitir en televisión que Cuba “claramente no es una democracia”, aunque insistió en que deben ser los propios cubanos quienes resuelvan su destino político.

Su cambio de tono resulta significativo porque, apenas en abril de este año, la entonces ministra del Trabajo y recién proclamada candidata presidencial del PC había negado que en la isla existiera una dictadura.

En esa ocasión, defendió al régimen castrista asegurando que “cada pueblo define su gobierno” y culpó al embargo estadounidense de la crisis humanitaria que atraviesa el país caribeño.

La rectificación de Jara, sin embargo, no estuvo exenta de matices, debido a que evitó calificar directamente al sistema cubano como dictadura y volvió a subrayar que el bloqueo agrava la situación en la isla.

La herida abierta de Cuba en la izquierda latinoamericana

El giro de la candidata del PC chileno ha generado amplio revuelo político y mediático. Mientras que algunos sectores la acusan de incoherencia, otros destacan que refleja la presión social y electoral en un país donde la mayoría rechaza abiertamente los modelos autoritarios.

El caso de Jara no solo refleja tensiones internas en la izquierda chilena, también revive un viejo debate en América Latina: ¿hasta qué punto los partidos progresistas deben seguir defendiendo al régimen cubano, señalado durante décadas por violaciones a los derechos humanos, falta de libertades y ausencia de elecciones plurales?

Para Cuba, sus emigrados y los ciudadanos de la isla, estas discusiones internacionales no son menores. La vida cotidiana marcada por la escasez, la represión y la falta de opciones políticas se vuelve tema de campaña más allá de sus fronteras.

En Chile, el “se ha descomunizado” del senador Castro puede haber quedado en tono de broma, pero ilustra un cambio que toca fibras sensibles con el peso simbólico de Cuba en las luchas ideológicas del continente y la distancia creciente entre la retórica de algunos partidos y la realidad que viven millones de cubanos.

