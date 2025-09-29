El reguetonero cubano Kevincito El 13 desmintió rotundamente los rumores que circulan en redes sociales y algunos medios digitales, que afirmaban que él y su colega Dany Ome enfrentaban restricciones migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos debido a presentaciones en la isla.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Kevincito El 13 explicó que la gira por Europa —prevista originalmente para octubre— no está cancelada, sino pospuesta debido a un proceso personal de naturalización en EE. UU.

“Las noticias falsas hay que pararlas. Están haciéndole caso a las redes sociales. Los fanáticos me están escribiendo preocupados, que si tenemos problemas... Caballero, la gira de nosotros por Europa queda pospuesta, no está cancelada”, aseguró el artista.

Según detalló, hace dos meses inició los trámites para adquirir la ciudadanía estadounidense, y como parte del proceso no se le permite salir del país hasta que finalice el procedimiento.

“Yo apliqué para la ciudadanía hace dos meses, como ustedes saben, si están en Estados Unidos saben el problema migratorio con el país. Por eso decidí hacerme ciudadano hace dos meses y me llegó ahora, y no se debe salir del país cuando estás en ese proceso”, explicó.

El intérprete de música urbana enfatizó que ni él ni Dany Ome enfrentan problemas migratorios ni legales, y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por rumores no verificados.

“No es que tengamos ningún problema. Dany Ome y Kevincito no tienen ningún problema de nada”, sentenció, dejando claro que tan pronto culmine su trámite de ciudadanía, reanudarán su gira internacional.

Rumores previos y confusión

Los rumores sobre una supuesta prohibición de entrada a Estados Unidos surgieron luego de que varios perfiles en redes sociales y medios digitales publicaran que a los artistas se les había negado la salida de Estados Unidos por haber realizado conciertos en Cuba, específicamente en lugares “permitidos por el régimen cubano”.

Sin embargo, las declaraciones directas de Kevincito El 13 desmienten esa versión y aclaran que la pausa en sus conciertos obedece exclusivamente a razones personales relacionadas con su estatus migratorio.

