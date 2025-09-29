¡Confirmado! El puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de encender el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl 2026. La NFL soltó la bomba este domingo y las redes explotaron. Mientras muchos apostaban por Taylor Swift o Adele, fue Benito quien se llevó el touchdown musical más codiciado del planeta. La cita será el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Con esta elección, el reguetonero se convierte en el primer artista latino que protagoniza en solitario el famoso "halftime show". Nada mal para alguien que hace apenas unos días terminó una maratón de 30 conciertos en Puerto Rico, donde incluso LeBron James y Penélope Cruz hicieron acto de presencia. El impacto económico de esa residencia artística supera los 379 millones de dólares. Casi nada.

En un comunicado cargado de orgullo boricua (y con referencias futboleras incluidas), Bad Bunny celebró el anuncio con emoción: “Esto va más allá de mí. Es para los que llegaron antes y corrieron incontables yardas para que yo venga y pueda marcar un touchdown. Esto es por mi gente, por mi cultura y por nuestra historia”, expresó el artista, destacando el valor simbólico de su participación.

Lo cierto es que Benito no es nuevo en estas lides. En 2020 ya se subió al escenario del Super Bowl como invitado en el show de Shakira y Jennifer Lopez, pero esta vez le toca ser el protagonista absoluto. Tendrá 13 minutos (y probablemente varios millones de ojos encima) para hacer historia al ritmo de reguetón y con el Caribe en la voz.

La elección fue celebrada por Jay-Z, productor del evento y fundador de Roc Nation, quien dijo sentirse “honrado” de tenerlo en el escenario. Y cómo no estarlo: Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados del planeta, con premios Grammy, giras sold out, récords en Spotify y un ejército de fans que lo sigue donde sea…

Además, este será el único evento que protagonizará el próximo año Benito en Estados Unidos continental, al menos por ahora.

¿Por qué? Pues el propio cantante explicó que ha evitado actuar en el país por miedo a redadas de inmigración en sus conciertos. Aun así, decidió hacer una única excepción para el Super Bowl.

Tras su paso por California, Bad Bunny continuará con su nueva gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, que incluye paradas en México, Colombia, Japón, España y varios países europeos. Pero antes, le tocará cantar en la televisión más vista de Estados Unidos. El show del medio tiempo promete ser una fiesta latina con sello puertorriqueño… y con flow global.

