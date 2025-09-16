Carlos Ponce fue al concierto de Bad Bunny en Puerto Rico… y salió transformado. El actor y cantante boricua, que se considera de la vieja escuela, compartió un video en sus redes donde admite que cambió la percepción por completo sobre el “conejo malo”.

“Yo decía: ‘No me gusta Bad Bunny, no me representa, no es mi estilo’. Quizás porque soy de la vieja usanza o chapado a la antigua... pero tengo que admitir que me tiene realmente impresionado”, confesó Ponce con una sinceridad que rápidamente conectó con miles de personas en TikTok.

El también presentador reconoció que lo que ha logrado Bad Bunny con su residencia artística en Puerto Rico es algo mucho más grande que una serie de conciertos. "Ha creado un movimiento, una manera diferente de comunicar, de hacer música y de vivir el arte", dijo, destacando además que el impacto no es solo cultural, sino también económico.

“La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico no es solamente un show, es una vitrina internacional”, explicó. Y no le falta razón. Las redes sociales, medios internacionales y hasta documentales están hablando de la isla gracias a este evento. "Nuestra cultura se ve, se palpa, se siente, se escucha y se celebra".

Ponce también puso sobre la mesa el beneficio económico que ha traído la serie de conciertos: hoteles llenos, restaurantes repletos, empleos por todas partes —desde transportistas hasta artesanos, seguridad y producción—. “La riqueza cultural se convierte en riqueza económica”, resumió con claridad.

El video ha generado miles de reacciones, muchas de ellas de personas que, como él, inicialmente no conectaban con el estilo de Benito, pero ahora lo miran con otros ojos. “Yo también pensaba igual y ahora lo admiro”, “No soy fan de su música, pero hay que reconocer lo que ha hecho por la isla”, o “Ha puesto a Puerto Rico en el mapa mundial”, son solo algunos de los comentarios más repetidos.

Ponce cerró su reflexión con una frase que dejó clara su admiración: “Puerto Rico se merece un homenaje como este. Es la mejor isla del planeta. Aunque soy de la vieja escuela, reconozco que estamos viviendo algo grande y que deja huella”.

Y sí, parece que Bad Bunny logró lo que pocos: unir generaciones bajo una misma bandera, con ritmo, orgullo y una buena dosis de identidad boricua.

