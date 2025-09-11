Vídeos relacionados:

Bad Bunny explicó por qué dejó a Estados Unidos fuera de su próxima gira mundial. Aunque siempre ha tenido shows exitosos allí, reconoció que teme que las actuales políticas migratorias conviertan sus conciertos en blanco de redadas del ICE. “El ICE podría estar esperando afuera, y eso nos preocupaba mucho”, dijo en una entrevista con la revista i-D.

El anuncio coincide con el cierre de su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico, donde ofreció 30 conciertos en el Coliseo de San Juan. Más de 400.000 personas —incluyendo a famosos como LeBron James y Austin Butler— viajaron a la isla, dejando un impacto económico de unos 200 millones de dólares.

Preguntado directamente sobre si su decisión estaba relacionada con las deportaciones masivas, Bad Bunny fue claro: “Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces. Todos [los shows ] han sido un éxito. He disfrutado conectar con latinos que han estado viviendo en Estados Unidos. Pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, siendo un territorio no incorporado de Estados Unidos… La gente de Estados Unidos podía venir a ver el concierto. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí".

"Pero estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera [de mis conciertos]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho".

El artista ya se había pronunciado contra las redadas en otras ocasiones. En junio compartió en Instagram imágenes de un operativo del ICE en Puerto Rico, donde llamó “imbéciles” a los agentes. También en el videoclip de NUEVAYoL incluyó un falso mensaje de Donald Trump disculpándose con los inmigrantes, reforzando su postura crítica.

Su gira mundial, DTMF World Tour, arrancará en noviembre en República Dominicana, Costa Rica y México, y seguirá en 2026 por Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Luego pasará por Australia, Japón y gran parte de Europa. En España tendrá 12 conciertos —10 en Madrid y 2 en Barcelona— con entradas agotadas en pocas horas.

Con esta decisión, Bad Bunny deja claro que no solo es un ídolo musical, sino también una voz que defiende a la comunidad latina. “Soy Hollywood, pero también soy el barrio, soy Puerto Rico”, afirmó, subrayando que su música es también un acto de resistencia y orgullo boricua.

