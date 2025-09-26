Sandro Castro vuelve a hacerlo: "Vivir en Apagonia te está haciendo mucho daño"

La mayoría de los cubanos sobrevive entre apagones, colas, escasez de alimentos y precios imposibles, mientras los herederos del poder disfrutan de privilegios y se dan el lujo de ridiculizar la desgracia nacional en redes sociales.

Viernes, 26 Septiembre, 2025 - 15:30

Sandro Castro y amigo "random" Foto © Captura de video Instagram / sandro_castrox

Los apagones interminables que castigan a Cuba desde hace meses han dado pie a un nuevo apodo popular para la isla habitada más oscura del planeta Tierra: Apagonia.

Un término que condensa la rutina de oscuridad y cansancio que atraviesan millones de cubanos, mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel repite promesas incumplidas de “recuperación energética” y la gente sigue a oscuras en pleno 2025.

Captura de pantalla Instagram / sandro_castrox

Sandro Castro, nieto del dictador ceniciento convertido en influencer de la provocación, no dejó pasar la oportunidad para apropiarse de ese meme y transformarlo en uno de sus acostumbrados reels grotescos.

En su más reciente publicación en Instagram, apareció lanzando una verborrea absurda contra Magnolia, su nuevo "objeto transicional", entre referencias a tangas, látigos, “tortilleras” y pirómanas, hasta concluir con una frase que podría interpretarse como otro dardo político contra el líder de la “continuidad”.

“A ti vivir en Apagonia te está haciendo daño”, le dijo Sandro a su alter ego de Magnolia, una mano sin cerebro que va toqueteando cuerpos de hombres y mujeres, insaciable de lujuria y embriaguez.

Lo más leído hoy:

Que lo diga el nieto del tirano que implantó la cartilla de racionamiento en 1962, y lo repita en un país donde los cortes eléctricos son cotidianos, es una ironía que no necesita explicación.

La mayoría de los cubanos sobrevive entre apagones, colas, escasez de alimentos y precios imposibles, mientras los herederos del poder disfrutan de privilegios y se dan el lujo de ridiculizar la desgracia nacional en redes sociales.

Pero Sandro no se detuvo ahí. Cerró su video con una nueva alusión a la libreta de abastecimiento. “Vamos a buscar los mandados”, le dijo a Magnolia antes de finalizar el video.

Su frase llega horas después de que CiberCuba publicara la nota sobre su parodia de la libreta, convertida en “diario de un vampiro”.

¿Casualidad o respuesta encubierta a la prensa independiente? La provocación queda servida, y con ella la impunidad con que Sandro exhibe el apellido Castro como marca de burla y ostentación.

COMENTAR

Archivado en:

Sandro Castro
Apagones
Libreta de abastecimiento
Apagones en La Habana
Racionamiento en Cuba
Crisis energética
Miguel Díaz-Canel
Crisis económica en Cuba
Noticias de Cuba
Videos
Noticias en 2025
Noticias en Septiembre del 2025
Noticias del Viernes, 26 de Septiembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada