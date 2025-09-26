Sandro Castro vuelve a hacerlo: "Vivir en Apagonia te está haciendo mucho daño"

Los apagones interminables que castigan a Cuba desde hace meses han dado pie a un nuevo apodo popular para la isla habitada más oscura del planeta Tierra: Apagonia.

Un término que condensa la rutina de oscuridad y cansancio que atraviesan millones de cubanos, mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel repite promesas incumplidas de “recuperación energética” y la gente sigue a oscuras en pleno 2025.

Captura de pantalla Instagram / sandro_castrox

Sandro Castro, nieto del dictador ceniciento convertido en influencer de la provocación, no dejó pasar la oportunidad para apropiarse de ese meme y transformarlo en uno de sus acostumbrados reels grotescos.

En su más reciente publicación en Instagram, apareció lanzando una verborrea absurda contra Magnolia, su nuevo "objeto transicional", entre referencias a tangas, látigos, “tortilleras” y pirómanas, hasta concluir con una frase que podría interpretarse como otro dardo político contra el líder de la “continuidad”.

“A ti vivir en Apagonia te está haciendo daño”, le dijo Sandro a su alter ego de Magnolia, una mano sin cerebro que va toqueteando cuerpos de hombres y mujeres, insaciable de lujuria y embriaguez.

Lo más leído hoy:

Que lo diga el nieto del tirano que implantó la cartilla de racionamiento en 1962, y lo repita en un país donde los cortes eléctricos son cotidianos, es una ironía que no necesita explicación.

La mayoría de los cubanos sobrevive entre apagones, colas, escasez de alimentos y precios imposibles, mientras los herederos del poder disfrutan de privilegios y se dan el lujo de ridiculizar la desgracia nacional en redes sociales.

Pero Sandro no se detuvo ahí. Cerró su video con una nueva alusión a la libreta de abastecimiento. “Vamos a buscar los mandados”, le dijo a Magnolia antes de finalizar el video.

Su frase llega horas después de que CiberCuba publicara la nota sobre su parodia de la libreta, convertida en “diario de un vampiro”.

¿Casualidad o respuesta encubierta a la prensa independiente? La provocación queda servida, y con ella la impunidad con que Sandro exhibe el apellido Castro como marca de burla y ostentación.