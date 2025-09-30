Una reina cubana busca la segunda corona en el Miss Grand: así puedes votar por ella

Vídeos relacionados:

La cubana Daylin Rodríguez, de 20 años y estudiante de Psicología, representa a la Isla en el certamen Miss Grand International 2025, que se celebra en Tailandia.

La joven, que inició su camino en los concursos de belleza a los 16 años y fue Reina del Carnaval de Miami en 2023, es la esperanza de muchos para devolver a Cuba al podio de este prestigioso certamen internacional.

Desde su llegada a Tailandia el pasado 29 de septiembre, Daylin ha estado compartiendo su preparación y actividades previas al concurso.

“¡Finalmente pude llevar CUBA a través de mi pecho!”, escribió en sus redes sociales, donde ha mostrado su entusiasmo por representar al país en este importante evento de belleza mundial.

Cuba no clasifica en Miss Grand International desde hace más de ocho años. La única corona obtenida por la Isla fue en 2014, gracias a la modelo Lis García.

Ahora, Daylin aspira a traer de vuelta esa gloria con el apoyo de todos los cubanos dentro y fuera del país; pero el concurso requiere del voto del público.

Varios países latinoamericanos como Panamá, Guatemala y Ecuador se han movilizado a apoyar a sus candidatas, y los cubanos también pueden votar por su concursante.

Para clasificar entre las 10 primeras del “Top Pre-Arrival” los cubanos deben comenzar a seguir la página oficial de Miss Grand International en Facebook; dar Me encanta (no “me gusta”) a la foto de Daylin en la página del certamen (Por instagram aquí y por Facebook aquí). Solo los corazones cuentan; y compartir la publicación. Cada share también suma puntos.

Las votaciones estarán abiertas hasta este 30 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora de Tailandia).