Joven cubana arrasa con una parodia sobre el estilo de vida de las influencers en Cuba

La joven creadora de contenidos cubana Roselys Cristina (@7rosy_) ha provocado carcajadas y aplausos en Instagram con un reel en el que parodia, con agudo sentido del humor, las populares rutinas de belleza que comparten algunas influencers de Cuba en redes sociales.

En el video imita el tono de voz y el estilo de presentación típico de otras creadoras de contenido cubanas, especialmente recuerda a Idelis García, más conocida como "la chica de las fresas".

Roselys describe productos y rutinas de cuidado personal que rayan en el absurdo, como cremas caseras elaboradas con ingredientes insólitos, dietas vegetarianas o alimentos inexistentes en el país. También se refiere a la práctica de deportes, y en este caso su gimnasio está en el patio de casa con un palo de escoba.

“Siempre trato de comer comida sana para que mi cuerpo en el futuro me diga gracias”, dice en una parte del video, mientras saborea una guayaba y simula una rutina de belleza totalmente fuera de contexto y luce un outfit de 2,500 dólares, con ropa de Shein.

La sátira ha calado hondo en el público cubano. El video acumula miles de "likes" y comentarios para celebrar su creatividad y sentido crítico.

El reel ha recibido mensajes de apoyo de otras conocidas figuras del entorno digital cubano como Daniela Reyes (@danielareyesofficial), a quien le “encantó”, así como Geylis García (@iam_geylis), Ketty Fresneda (@kettymchef6) y Mirabal Humor (@mirabalhumor), entre otros.

Roselys Cristina, con su estilo desenfadado y perspicaz, logra exponer con gracia una realidad incómoda. La joven cubana muestra la desconexión entre el contenido que muchas influencers publican y el día a día de millones de personas en la isla que lidian con apagones, desabastecimiento y falta de productos básicos.

