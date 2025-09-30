Un joven cubano que se hace llamar Mayitín en TikTok (@manueldiazverdecia) se volvió viral tras compartir la amarga experiencia que vivió al comprar su primer carro en Estados Unidos. Con evidente frustración, contó que fue estafado por una mujer en la que confió, y ahora está endeudado y sin poder usar el vehículo.

Según relató, la vendedora era una joven venezolana con un bebé de pocos meses. “Me confié porque la vi como madre”, explicó. Revisó el carro mecánicamente y todo parecía estar bien, pero a los pocos minutos de manejarlo se encendió la luz del motor.

Cuando intentó contactarla, ya lo había bloqueado. Y lo peor vino después: al revisar el título del auto, notó que estaba incompleto y que el vehículo tenía una deuda activa que le impide registrarlo legalmente. “Lo perdí todo y tengo que empezar de cero otra vez”, lamentó.

En otro video, contó que la mujer había usado el carro como garantía de un préstamo. Aunque el vehículo tenía un gravamen, ella logró quedarse con el título en la mano. Muchos usuarios en los comentarios sugirieron que probablemente pidió un duplicado antes de empeñar el original.

El video provocó miles de reacciones y comentarios, entre consejos, advertencias y mensajes de apoyo. “Estoy solo en este país, no tengo a nadie que me asesore”, confesó Mayitín. Aun así, aseguró que no le desea mal a nadie: “Dios bendiga a tu hija. Yo voy a resolver”.

El caso se ha convertido en una advertencia para muchos, especialmente para quienes compran autos usados sin asesoría legal o sin verificar bien los documentos. “Yo tengo culpa, no voy a decir que no tengo culpa”, reconoció.

Sus videos no solo contaron una historia personal, sino que también desataron un debate viral sobre los riesgos de confiar en desconocidos, incluso cuando todo parece estar en regla.

