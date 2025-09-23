Cubano se encuentra un teléfono móvil de otros cubanos en un centro comercial y esto fue lo que pasó

Un cubano residente en España compartió en TikTok una experiencia amarga tras devolver un teléfono móvil perdido en el centro comercial La Vaguada, en Madrid.

Según narró en un video que acumula miles de visualizaciones, encontró el dispositivo en una tienda y decidió entregarlo a sus dueños, una pareja de compatriotas que trabaja en ese local.

“Acabo de vivir una de las decepciones más grandes de mi vida. Estoy en un centro comercial que se llama La Vaguada y en una tienda me encuentro un teléfono. Con tan mala suerte, ¿quiénes eran los dueños del teléfono? Una pareja de cubanos que trabaja en esa tienda. Según sé, él se llama Aldo”, explicó.

El joven aseguró que, lejos de agradecerle el gesto, los propietarios del móvil reaccionaron con molestia y desconfianza. “Voy a devolverles el teléfono y me han preguntado en tremendísima mala forma que lo que tenía que hacer yo era devolverlo. Y digo: ¿no ves que te lo estoy devolviendo? Caballero, yo te digo a ti… porque pensó, claro, cubano que piensa que todos los cubanos somos delincuentes y ladrones. Esa es la parte negativa de nosotros, que no todos somos iguales. Le devuelvo el teléfono y encima a molesto, no te puedo explicar”, relató visiblemente decepcionado.

Su testimonio generó debate entre los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales lo felicitaron por su honestidad y lamentaron la reacción de la pareja, mientras otros consideraron que la situación pudo deberse a la sorpresa o al nerviosismo de haber extraviado el dispositivo.

La anécdota refleja las tensiones y prejuicios que, en ocasiones, afloran dentro de la propia comunidad cubana en el exterior.

