Ahogado en llanto y de rodillas: así cumplió un cubano su promesa a la Virgen de la Caridad en Cuba

Un cubano protagonizó una emotiva escena en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, al entrar de rodillas por el pasillo central del templo con un ramo de girasoles en las manos y visiblemente conmovido hasta las lágrimas.
El momento fue compartido en la red social TikTok, donde se observa al hombre avanzando lentamente de rodillas hacia el altar mayor, en medio del silencio y la mirada de algunos presentes. Con un gesto de fe y devoción, mantuvo el ramo en alto como ofrenda a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.
El templo, considerado el santuario más importante del país para la comunidad católica, ha sido escenario de innumerables promesas y agradecimientos de fieles a lo largo de los años.
La entrega de girasoles, flores asociadas con la Virgen de la Caridad, es uno de los símbolos más comunes en estas peregrinaciones y ofrendas.
El video, publicado por el usuario @lobitodelsur3 en TikTok, ha generado decenas de comentarios en los que los internautas destacan la fe y la emoción que transmite la escena.
La Virgen de la Caridad del Cobre, declarada Patrona de Cuba en 1916 por el papa Benedicto XV, es venerada tanto en la isla como en la diáspora cubana, y cada 8 de septiembre se celebra su festividad, en la que miles de devotos acuden al santuario para cumplir promesas similares.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba
¿Por qué es tan importante la Virgen de la Caridad del Cobre para los cubanos?
La Virgen de la Caridad del Cobre es considerada la Patrona de Cuba y simboliza la unidad y esperanza del pueblo cubano. Declarada patrona en 1916, su devoción trasciende fronteras, siendo venerada tanto en la isla como en la diáspora cubana. Su imagen es un símbolo de fe y resistencia, especialmente en momentos de crisis y dificultades.
¿Cómo se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba?
El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra cada 8 de septiembre con peregrinaciones al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Durante esta festividad, miles de devotos acuden al santuario para cumplir promesas y mostrar su fe. La celebración incluye procesiones, ofrendas florales, especialmente de girasoles, y oraciones por la paz y la unidad del pueblo cubano. A pesar de las dificultades, como apagones y crisis económicas, la devoción se mantiene viva.
¿Qué simboliza la ofrenda de girasoles a la Virgen de la Caridad del Cobre?
Los girasoles son una ofrenda tradicional a la Virgen de la Caridad del Cobre y simbolizan la devoción y la fe de los fieles cubanos. Estas flores representan la luz y la esperanza, y son una muestra de agradecimiento y amor hacia la patrona. En las peregrinaciones, los girasoles son llevados en alto como un gesto de fe y compromiso con las promesas hechas a la Virgen.
¿Cómo se manifiesta la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre en la diáspora cubana?
La devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre trasciende fronteras, y la diáspora cubana rinde homenaje a la Virgen en diversos lugares del mundo, como en Miami y Panamá, donde se celebran procesiones y ceremonias en su honor. Estos actos reflejan la conexión cultural y espiritual de los cubanos con su tierra y sus tradiciones, manteniendo viva la fe y la esperanza en un futuro mejor para Cuba.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.