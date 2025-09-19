Ahogado en llanto y de rodillas: así cumplió un cubano su promesa a la Virgen de la Caridad en Cuba

Un cubano protagonizó una emotiva escena en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, al entrar de rodillas por el pasillo central del templo con un ramo de girasoles en las manos y visiblemente conmovido hasta las lágrimas.

El momento fue compartido en la red social TikTok, donde se observa al hombre avanzando lentamente de rodillas hacia el altar mayor, en medio del silencio y la mirada de algunos presentes. Con un gesto de fe y devoción, mantuvo el ramo en alto como ofrenda a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.

El templo, considerado el santuario más importante del país para la comunidad católica, ha sido escenario de innumerables promesas y agradecimientos de fieles a lo largo de los años.

La entrega de girasoles, flores asociadas con la Virgen de la Caridad, es uno de los símbolos más comunes en estas peregrinaciones y ofrendas.

El video, publicado por el usuario @lobitodelsur3 en TikTok, ha generado decenas de comentarios en los que los internautas destacan la fe y la emoción que transmite la escena.

La Virgen de la Caridad del Cobre, declarada Patrona de Cuba en 1916 por el papa Benedicto XV, es venerada tanto en la isla como en la diáspora cubana, y cada 8 de septiembre se celebra su festividad, en la que miles de devotos acuden al santuario para cumplir promesas similares.

