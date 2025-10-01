Ofrecen jugosa recompensa por información sobre condenado a cadena perpetua liberado "por error" en Miami

James Daniels, el condenado a cadena perpetua por asesinar a dos cubanos que ha sido liberado por error

El caso de James Daniels, un asesino convicto sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de dos cubanos, que fue liberado por error de una cárcel en Miami-Dade el pasado sábado, ha desatado una ola de indignación y preocupación en el sur de Florida.

Las autoridades han elevado a $30,000 la recompensa por información que conduzca a su recaptura, mientras se desarrolla una investigación interna sobre las fallas que permitieron su liberación.

La alcaldesa responde: “Obviamente, no es aceptable”

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, reconoció públicamente el error y aseguró que el gobierno local ya trabaja para esclarecer cómo pudo producirse una falla tan grave en el sistema penitenciario.

“Desafortunadamente, tuvimos un error y, obviamente, todos estamos trabajando en la búsqueda, la búsqueda humana, algo de suma importancia”, declaró este martes en declaraciones a Local 10.

Levine Cava aseguró que se está llevando a cabo una revisión interna exhaustiva para evaluar los protocolos actuales y corregir cualquier debilidad que haya permitido la excarcelación de un individuo condenado por asesinato.

“Obviamente, de vez en cuando se producen errores humanos, pero obviamente no son aceptables, por lo que seguimos asegurándonos de poder evitar errores en el futuro”, aseveró.

Aunque aún no está claro por qué Daniels fue trasladado de una prisión federal a una cárcel del condado, la alcaldesa apuntó que podrían haber intervenido cuestiones de jurisdicción.

“Debido a que Daniels fue condenado por cargos locales y estatales, es posible que haya habido problemas de jurisdicción que hayan jugado un papel en su liberación”, dijo.

A pesar del incidente, Levine Cava expresó confianza en el personal penitenciario del condado:

“Claro que sí. Tenemos un excelente departamento penitenciario. Acabamos de ser absueltos tras 11 años bajo supervisión federal. Somos una de las cárceles más seguras del país y, obviamente, siempre buscamos mejorar nuestros procesos”.

Recompensa de 30,000 dólares y búsqueda activa

En las horas posteriores a las declaraciones de la alcaldesa, las autoridades anunciaron que la recompensa por información sobre Daniels fue elevada a $30,000, reflejando la urgencia con la que se está manejando el caso.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) instó a la comunidad a colaborar, proporcionando cualquier dato que ayude a localizar al fugitivo.

Daniels es considerado “armado y peligroso”.

Las autoridades recomiendan no acercarse y, en su lugar, llamar al 305-471-2400 (MDSO) o al 305-471-8477 (Miami-Dade Crime Stoppers) para aportar información de forma confidencial.

Expertos en seguridad han manifestado su preocupación por la integridad de quienes testificaron contra él en el juicio.

Wayne Black, exagente de la ley y consultor en seguridad, cuestionó: “¿Cómo pueden liberar a este tipo sentenciado por asesinato? Es pura negligencia”.

¿Quién es James Daniels y por qué fue condenado?

James Daniels, de 60 años, fue condenado a cadena perpetua en marzo de este año por su implicación en un doble asesinato ocurrido en diciembre de 2020 en Opa-locka.

De acuerdo con las autoridades, Daniels era parte de un grupo que secuestró a tres personas desde un patio de camiones. Las víctimas fueron atadas, torturadas, vendadas con cinta adhesiva y arrojadas a la parte trasera de una camioneta alquilada.

Posteriormente, las condujeron a una casa abandonada en el 1801 de la calle Rutland, donde dos de ellas fueron ejecutadas a tiros. Solo una de las víctimas logró sobrevivir.

Según la acusación, el móvil del crimen fue el robo de drogas. Los fiscales señalaron que Daniels jugó un papel directo en el secuestro y la ejecución. Fue encontrado culpable por un jurado en 2024 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pese a esta condena y al perfil de peligrosidad, fue liberado el sábado por la noche debido a lo que el Departamento Penitenciario de Miami-Dade calificó como un “error de procedimiento”.

La fuga de un convicto tan peligroso ha reactivado el debate sobre la seguridad carcelaria y los protocolos de transferencia de prisioneros. Mientras continúan las labores de búsqueda, el caso de James Daniels se convierte en una urgente prueba de fuego para las instituciones locales, tanto en su capacidad de reacción como en la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.