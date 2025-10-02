Más de 170 residentes en Florida ganan un juego de la lotería tras curiosa coincidencia

Vídeos relacionados:

Una inusual combinación numérica en el juego Pick 5 de la Lotería de Florida dejó atónito al propio sistema estatal de sorteos.

Más de 170 residentes del estado resultaron ganadores tras elegir la misma secuencia repetida de números: cinco ochos consecutivos.

Una cifra que desafía las probabilidades

En la noche del martes, los números ganadores del sorteo Pick 5 fueron 8-8-8-8-8, acompañados del número 5 como Fireball.

Lo extraordinario del hecho no es solo que la secuencia ganadora constara del mismo dígito repetido cinco veces, sino que un total de 177 personas apostaron exactamente por esa combinación.

Según datos oficiales de la Lotería de Florida, este es el primer sorteo en más de 6,600 ocasiones en que todos los números coinciden en un solo dígito.

“Desde el 1 de agosto de 2016, se han realizado 6,696 sorteos del Pick 5, y el sorteo del martes fue el primero en que el mismo dígito apareció en los cinco espacios”, detalla la página oficial de la Lotería del estado.

La probabilidad de que una secuencia idéntica como 8-8-8-8-8 sea seleccionada al azar en el Pick 5 es de 1 en 100,000, lo que vuelve aún más intrigante que tantas personas apostaran por esa misma fórmula.

Una lluvia de millones: Así se repartió el premio

En total, el sorteo repartió más de siete millones de dólares entre 180 jugadores, de los cuales 177 lo hicieron con la combinación base y 3 con la modalidad Fireball.

El desglose oficial muestra:

Fuente: Floridalottery.com

A pesar de que todos acertaron los mismos números, el sistema del Pick 5 no reparte el premio entre los ganadores, como ocurre en otros juegos de azar.

En este caso, cada uno recibió la totalidad del monto correspondiente según su apuesta individual:

- 50,000 dólares si se jugó con un boleto de un dólar.

- 25,000 dólares si el boleto fue de 0.50 centavos de dólar.

Hasta el momento, no está claro cuántos jugadores eligieron cada opción de apuesta, por lo que no se ha especificado cuántos cobraron el premio mayor o el menor.

¿Cómo funciona el Pick 5?

El juego Pick 5 se diferencia por su sencillez y múltiples opciones de combinación. Para participar, los jugadores eligen cinco números del 0 al 9.

Existen tres formas de jugar:

-Straight: se deben acertar los cinco números en el orden exacto.

-Box: los números pueden aparecer en cualquier orden.

-Straight/Box: permite combinar las dos modalidades anteriores.

Además, los jugadores pueden optar por un número extra llamado Fireball, que incrementa las posibilidades de ganar pero requiere pagar un dólar adicional. Este número no influye en el premio base sino en combinaciones alternativas.

¿Una coincidencia o una jugada colectiva?

Aunque no hay evidencia directa de que se haya tratado de un movimiento coordinado, la cantidad de personas que eligió 8-8-8-8-8 ha desatado especulaciones.

Para muchos, el número ocho tiene connotaciones positivas -especialmente en culturas como la china, donde se asocia con la suerte y la prosperidad- y para otros representa simplemente un número fácil de recordar o una “broma” numérica con potencial.

El hecho de que tantos apostadores coincidieran en la misma combinación en un sorteo con tan bajas probabilidades ha sido calificado por muchos como “una coincidencia casi mágica”.

En un momento en que el costo de la vida sigue al alza y las oportunidades económicas parecen desiguales, los juegos de azar siguen ofreciendo una esperanza súbita de cambio para miles de personas.