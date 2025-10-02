Norma Reina, la entrañable Marcolina, conquista las redes bailando reparto con su hija: "Nunca imaginé ver esto"

La actriz cubana Norma Reina, inolvidable por su personaje infantil de Marcolina y su sombrilla amarilla, ha vuelto a despertar sonrisas y nostalgia entre los cubanos con un entrañable video en el que aparece bailando reparto junto a su hija, Naomy Rojas.

“Tanto di que bailó…. A recogerse con el reparto de mima”, escribió Naomy al compartir el clip en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, madre e hija se muestran sonrientes, cómplices y llenas de energía, arrancando una ola de comentarios de admiración y cariño por parte de los seguidores.

Muchos no ocultaron la sorpresa de ver a la icónica Marcolina moverse al ritmo de un género tan popular entre las nuevas generaciones.

“Nunca pensé ver a Marcolina bailando reparto”, comentó un usuario conmovido. Otro agregó: “Respeto tanto a esta señora por hacer bonita mi infancia que solo Dios sabe lo que la valoramos en estos tiempos”.

También abundaron mensajes de nostalgia: “Asere, cómo pasa el tiempo. Quién iba a decir que Marcolina dejaría de bailar con Juan Andarín pa’ ponerse a bailar reparto”.

A lo largo de los años, Norma Reina ha mantenido un lugar especial en la memoria colectiva de los cubanos gracias a su simpatía y espontaneidad.

Y, a juzgar por este nuevo video, sigue enamorando corazones con la misma frescura que la convirtió en un referente de la televisión infantil cubana.

