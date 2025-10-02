Norma Reina, la entrañable Marcolina, conquista las redes bailando reparto con su hija: "Nunca imaginé ver esto"

La actriz cubana Norma Reina, inolvidable por su personaje infantil de Marcolina y su sombrilla amarilla, ha vuelto a despertar sonrisas y nostalgia entre los cubanos con un entrañable video en el que aparece bailando reparto junto a su hija, Naomy Rojas.
“Tanto di que bailó…. A recogerse con el reparto de mima”, escribió Naomy al compartir el clip en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.
En las imágenes, madre e hija se muestran sonrientes, cómplices y llenas de energía, arrancando una ola de comentarios de admiración y cariño por parte de los seguidores.
Muchos no ocultaron la sorpresa de ver a la icónica Marcolina moverse al ritmo de un género tan popular entre las nuevas generaciones.
“Nunca pensé ver a Marcolina bailando reparto”, comentó un usuario conmovido. Otro agregó: “Respeto tanto a esta señora por hacer bonita mi infancia que solo Dios sabe lo que la valoramos en estos tiempos”.
También abundaron mensajes de nostalgia: “Asere, cómo pasa el tiempo. Quién iba a decir que Marcolina dejaría de bailar con Juan Andarín pa’ ponerse a bailar reparto”.
A lo largo de los años, Norma Reina ha mantenido un lugar especial en la memoria colectiva de los cubanos gracias a su simpatía y espontaneidad.
Y, a juzgar por este nuevo video, sigue enamorando corazones con la misma frescura que la convirtió en un referente de la televisión infantil cubana.
Preguntas Frecuentes sobre Norma Reina y su Impacto en Redes Sociales
¿Quién es Norma Reina y por qué es conocida en Cuba?
Norma Reina es una actriz cubana muy querida por su papel de Marcolina en la televisión infantil cubana. Su personaje, acompañado de una emblemática sombrilla amarilla, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los cubanos.
¿Qué muestra el video viral de Norma Reina bailando?
El video muestra a Norma Reina bailando reparto junto a su hija Naomy Rojas, generando una ola de nostalgia y admiración en las redes sociales. El reparto es un género musical popular entre las nuevas generaciones en Cuba.
¿Cómo han reaccionado los cubanos al video de Norma Reina?
Los cubanos han reaccionado con nostalgia y cariño al ver a la icónica Marcolina bailar un género moderno como el reparto. Los comentarios en redes reflejan sorpresa y admiración hacia Norma Reina, quien sigue siendo un referente de la televisión infantil cubana.
¿Qué representa el reparto en la cultura cubana actual?
El reparto es un género musical urbano que ha ganado gran popularidad entre las nuevas generaciones en Cuba. Es un estilo que refleja la vitalidad y el carácter festivo del pueblo cubano, y ha sido adoptado por personas de todas las edades, como se ve en el caso de Norma Reina y su hija.
