Habla cubano manifestante del 11J que había sido detenido por ICE: "No se rindan"

El cubano Liosbel Sánchez Martínez, participante de las protestas del 11 de julio de 2021, fue liberado tras cuatro meses bajo custodia de ICE y envió un mensaje a otros migrantes y opositores.

En un comunicado compartido desde las redes sociales del activista Cristhian González de la Moneda, conocido como San Memero, exclamó: “No se rindan… no firmen nada, sí se puede lograr”, en un mensaje de aliento a quienes temen a la deportación a Cuba.

Sánchez Martínez relató que tuvo su corte final el viernes y quedó en libertad el lunes.

Liosbel y su hermano Liosmel fueron arrestados por ICE el 20 de mayo de 2025, tras asistir a una audiencia migratoria en Arizona. Desde entonces, ambos quedaron atrapados en un limbo legal que despertó preocupación en la comunidad cubana en el exilio, ante la posibilidad de que fueran devueltos a Cuba y encarcelados por su participación en las protestas del 11J.

El joven aseguró haber contado “desde el día cero” con la representación de la abogada Isabel M. Martínez, a quien agradeció de forma explícita.

El manifestante explicó que superó la entrevista de “miedo creíble” y agradeció el apoyo de donantes, periodistas y personas que se movilizaron por su caso.

“Recordar que al final es la dictadura cubana la que nos obliga a abandonar nuestros países”, afirmó, antes de reiterar su exhortación a no desistir durante procesos de detención y asilo.

González había lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los costosos gastos de defensa legal de los hermanos.

La liberación de Liosbel supone un respiro para la familia y los activistas que han seguido el caso, aunque su hermano Liosmel continúa detenido.

El hecho pone en evidencia las dificultades que enfrentan muchos solicitantes de asilo cubanos en Estados Unidos, quienes, tras huir de la represión en la isla, deben librar nuevas batallas legales para no ser devueltos.

Preguntas frecuentes sobre la liberación de Liosbel Sánchez y la situación de los manifestantes del 11J