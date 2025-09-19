ICE detiene en Florida al hermano de la exjueza cubana Melody González

Vídeos relacionados:

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó en Florida al hermano de la exjueza cubana Melody González Pedraza, quien un año atrás pidió asilo político en el país, después de estar durante años vinculada directamente al aparato represivo en Cuba.

El sujeto, identificado como Ruber González Pedraza, fue arrestado esta semana y permanece bajo custodia en el centro de detención de Krome, donde aguarda por su deportación.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Mario J. Pentón en la cuenta de Facebook de Martí Noticias, el hermano de la exmagistrada había ingresado a Estados Unidos en 2024 mediante el programa de parole humanitario, al que lo hizo ella.

Un juez de inmigración ya le había concedido la opción de salida voluntaria, pero la orden de deportación quedó activa y finalmente fue detenido por las autoridades.

Pentón precisó que el propio González Pedraza aceptó voluntariamente la deportación, una decisión que está registrada en el sistema automatizado de la corte de inmigración, lo que indica que podría ser devuelto a la Isla en uno de los vuelos previstos para este mes.

Un perfil ligado al oficialismo cubano

Antes de emigrar, Ruber González desarrolló un historial vinculado al aparato propagandístico del régimen cubano.

Se graduó en 2011 en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), institución señalada por el uso de estudiantes en operaciones de manipulación en redes sociales a favor de la dictadura.

Según vecinos, trabajó posteriormente en el sector bancario.

En paralelo, mantuvo una actividad pública como colaborador de la prensa oficialista, con artículos de opinión en medios como Cubadebate.

Uno de ellos, publicado en septiembre de 2010, lo mostró defendiendo a los cinco espías cubanos condenados en Estados Unidos, respaldando su causa y criticando a la prensa internacional por el silencio sobre el tema.

Además, utilizaba un perfil en Facebook bajo el nombre Azacel, desde donde replicaba mensajes alineados con la narrativa del régimen. Ese rastro digital fue borrado poco antes de emigrar a Estados Unidos.

El caso de la exjueza y su entorno familiar

El arresto de Ruber se suma a la compleja situación de su hermana, la exjueza Melody González Pedraza, quien permanece detenida en Luisiana.

Su solicitud de asilo político fue denegada en mayo de 2025 y enfrenta una orden oficial de deportación. Ella misma envió una carta a las autoridades estadounidenses solicitando acelerar su regreso a Cuba tras la negativa de su petición.

Melody llegó a Estados Unidos en mayo de 2024 también bajo parole humanitario. Poco antes había dictado en Villa Clara penas de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes, a pesar de reconocer posteriormente que carecía de pruebas suficientes.

Esas condenas fueron señaladas por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de represión judicial bajo directrices de la Seguridad del Estado.

El esposo de la exjueza, William Hernández Carrasana, ya fue deportado y se encuentra en Cuba.

Con el arresto de Ruber, tres miembros del núcleo familiar que intentaron establecerse en Estados Unidos a través del parole enfrentan procesos de expulsión casi en paralelo.

Posible regreso a la Isla

En el caso de Ruber González, el camino parece más claro: al aceptar su deportación, su retorno a Cuba podría ser inminente.

El periodista Pentón recordó que ya está programado un vuelo de deportación a la Isla a finales de este mes, aunque todavía no se confirma si viajará en ese grupo.

La situación de Melody, en cambio, continúa en suspenso, a la espera de que se defina la apelación o se ejecute la orden de deportación.

Su futuro en Cuba, según especialistas consultados por medios independientes, podría ir desde una nueva etapa de colaboración con el régimen hasta un proceso judicial en su contra, pasando incluso por escenarios de aislamiento social y vigilancia permanente.

Mientras tanto, el caso de los hermanos González Pedraza sigue sumando atención en la prensa independiente y en el exilio cubano, tanto por sus vínculos con el aparato de represión en la isla como por la paradoja de haber intentado acogerse a la protección de un país democrático después de servir al sistema que perseguía a otros cubanos.

