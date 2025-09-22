Guía para cubanos en Florida: Estos son los 10 lugares del Estado del Sol que arrasan en Instagram

Atardecer en los Everglades, el lugar más fotografiado de Florida en Instagram.

Los Everglades, con sus manglares infinitos y cientos de especies de animales, encabezan la lista de los sitios más fotogénicos de Florida en Instagram, según un informe de Chicks Gold citado por NBC Miami.

Con más de 870,000 publicaciones, este parque nacional se confirma como un imán para locales, turistas y, por supuesto, los cubanos que buscan compartir la belleza del “Estado del Sol” en redes sociales.

Florida no solo es hogar de una de las comunidades cubanas más grandes fuera de la isla, sino también de paisajes que combinan naturaleza, cultura y un respiro frente al estrés del día a día.

El ranking ubica en segundo lugar al río Cristal, con 157,000 publicaciones, famoso por sus aguas cristalinas que parecen sacadas de una postal caribeña. Le siguen el Parque Nacional Dry Tortugas (87,100) y el lago Okeechobee (48,800), un sitio muy visitado para la pesca y la vida al aire libre.

La lista continúa con el Parque Estatal Bahía Honda (48,300), el Parque Estatal Blue Spring (26,400), el Parque Nacional Biscayne (20,100), la Reserva Nacional Big Cypress (18,900), la Reserva Blowing Rocks (9,100) y el Bosque Nacional Apalachicola (2,900).

“Florida ofrece una extraordinaria gama de atracciones naturales, desde vastos humedales y arrecifes de coral hasta manantiales escondidos y reservas costeras. Estos lugares son los que más cautivan a los visitantes, mostrando lo fotogénicos y diversos que son los espacios al aire libre del estado”, afirmó Al Alof, director ejecutivo de Chicks Gold, en declaraciones recogidas por NBC Miami.

Para los cubanos en Florida, estos espacios no solo son escenarios para una buena foto, sino también refugios donde respirar aire puro, reencontrarse con la naturaleza y, muchas veces, compartir un pedacito de vida con la familia y amigos.

Preguntas frecuentes sobre los lugares más fotogénicos de Florida y la sequía en los Everglades