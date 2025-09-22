Guía para cubanos en Florida: Estos son los 10 lugares del Estado del Sol que arrasan en Instagram

Vídeos relacionados:
Los Everglades, con sus manglares infinitos y cientos de especies de animales, encabezan la lista de los sitios más fotogénicos de Florida en Instagram, según un informe de Chicks Gold citado por NBC Miami.
Con más de 870,000 publicaciones, este parque nacional se confirma como un imán para locales, turistas y, por supuesto, los cubanos que buscan compartir la belleza del “Estado del Sol” en redes sociales.
Florida no solo es hogar de una de las comunidades cubanas más grandes fuera de la isla, sino también de paisajes que combinan naturaleza, cultura y un respiro frente al estrés del día a día.
El ranking ubica en segundo lugar al río Cristal, con 157,000 publicaciones, famoso por sus aguas cristalinas que parecen sacadas de una postal caribeña. Le siguen el Parque Nacional Dry Tortugas (87,100) y el lago Okeechobee (48,800), un sitio muy visitado para la pesca y la vida al aire libre.
La lista continúa con el Parque Estatal Bahía Honda (48,300), el Parque Estatal Blue Spring (26,400), el Parque Nacional Biscayne (20,100), la Reserva Nacional Big Cypress (18,900), la Reserva Blowing Rocks (9,100) y el Bosque Nacional Apalachicola (2,900).
“Florida ofrece una extraordinaria gama de atracciones naturales, desde vastos humedales y arrecifes de coral hasta manantiales escondidos y reservas costeras. Estos lugares son los que más cautivan a los visitantes, mostrando lo fotogénicos y diversos que son los espacios al aire libre del estado”, afirmó Al Alof, director ejecutivo de Chicks Gold, en declaraciones recogidas por NBC Miami.
Para los cubanos en Florida, estos espacios no solo son escenarios para una buena foto, sino también refugios donde respirar aire puro, reencontrarse con la naturaleza y, muchas veces, compartir un pedacito de vida con la familia y amigos.
Preguntas frecuentes sobre los lugares más fotogénicos de Florida y la sequía en los Everglades
¿Cuáles son los lugares más fotogénicos de Florida según el informe de Chicks Gold?
Los Everglades encabezan la lista con más de 870,000 publicaciones en Instagram. Le siguen el río Cristal, el Parque Nacional Dry Tortugas, el lago Okeechobee y varios parques estatales y reservas, todos conocidos por su belleza natural y diversidad.
¿Cómo afecta la sequía actual a los Everglades?
La actual sequía es la peor en 13 años y ha secado algunas zonas por completo, afectando el turismo y poniendo en estrés a la fauna nativa. Esto ha resultado en la cancelación de paseos en hidrodeslizador y ha incrementado el riesgo de incendios forestales.
¿Qué es el Florida Python Challenge y cuál es su objetivo?
El Florida Python Challenge es una competencia anual que busca reducir la población de pitones birmanas en los Everglades, ya que estas representan una amenaza para la fauna nativa. Ofrece premios monetarios para quienes capturen más pitones o las más largas.
¿Por qué los Everglades son un destino popular para los cubanos en Florida?
Los Everglades ofrecen un respiro frente al estrés diario y son un lugar donde los cubanos pueden reencontrarse con la naturaleza y compartir momentos con la familia y amigos, disfrutando de la rica biodiversidad y belleza del lugar.
