De alta médica la mayoría de accidentados en el triciclo eléctrico que cayó de un puente en Matanzas

La mayoría de las personas lesionadas en el accidente ocurrido este lunes en Matanzas, cuando un triciclo eléctrico cayó desde el puente del Viaducto hacia el río San Juan, ya recibió el alta médica, según informó el gobierno de la provincia en redes sociales
En total, siete pacientes con heridas leves fueron dados de alta tras permanecer en observación, expone el post publicado en Facebook.
La doctora Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora del Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez Hernández, explicó que de los seis adultos atendidos, cinco presentaban lesiones leves y fueron vigilados durante 24 horas antes de ser enviados a casa.
Un adulto mayor permanece ingresado en la sala de cuidados intensivos, luego de ser intervenido quirúrgicamente por traumas abdominal y torácico. Su estado es grave, y se encuentra bajo atención de un equipo multidisciplinario de especialistas.
Por otra parte, las dos menores de edad que resultaron heridas —entre ellas una adolescente con trauma leve en la cabeza— fueron atendidas en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y también recibieron el alta médica.
El accidente
El accidente se produjo al mediodía de este lunes, cuando un triciclo eléctrico privado cayó desde el puente del Viaducto hacia el río San Juan, en una de las vías más transitadas de la ciudad de Matanzas.
Las autoridades reportaron ocho personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, que fueron trasladadas de inmediato a hospitales de la provincia para recibir atención médica.
