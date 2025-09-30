Actualizan sobre cubanos heridos en aparatoso accidente de un triciclo en Matanzas

Escena del siniestro (i) y Uno de los heridos (d)

Ocho personas, entre ellas dos menores de edad, reciben atención médica en hospitales de Matanzas tras el accidente de un triciclo eléctrico que cayó desde el puente del Viaducto hacia el río San Juan.

Foto: Facebook/Pedro Rizo Martínez

Las autoridades médicas ofrecieron en las últimas horas un parte actualizado sobre el estado de los lesionados.

Foto: Facebook/Pedro Rizo Martínez

De acuerdo con la información difundida, uno de los lesionados permanece en estado grave y ha sido intervenido quirúrgicamente. El resto de heridos tienen carácter leve.

Foto: Facebook/Pedro Rizo Martínez

Lo más leído hoy:

Los lesionados fueron distribuidos entre dos centros hospitalarios: el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez Hernández y el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño.

Foto: Facebook/Pedro Rizo Martínez

Seis adultos atendidos en el Faustino Pérez

La doctora Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora del Faustino Pérez, informó que seis adultos fueron ingresados en ese centro médico. De ellos:

Uno de los pacientes se encuentra en condición grave. Fue diagnosticado con trauma abdominal cerrado y trauma torácico, lesiones que requirieron intervención quirúrgica inmediata, la cual ya se encontraba en curso al momento de difundirse el parte médico.

Cinco presentan lesiones leves. Permanecerán bajo observación durante unas horas, durante las cuales se les realizarán estudios complementarios. Si evolucionan favorablemente, podrían ser dados de alta en el transcurso del día.

Foto: Facebook/Pedro Rizo Martínez

Dos menores de edad en el Hospital Pediátrico

En el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño se encuentran ingresadas:

-Una niña, sin lesiones visibles, que será mantenida en observación por 24 horas como medida preventiva.

-Una adolescente que sí sufrió heridas, aunque sin complicaciones graves. Su estado general es estable.

La doctora Anaelis Santana Álvarez, directora del centro, ofreció la información durante un encuentro con el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora, quienes visitaron la institución tras el accidente.

Fuente: Captura de Facebook/Pedro Rio Martínez

¿Qué ocurrió? La caída del triciclo por el puente del Viaducto

El suceso tuvo lugar en la mañana del lunes, cuando un triciclo eléctrico con varios ocupantes cayó desde el puente del Viaducto hacia el cauce del río San Juan, en la ciudad de Matanzas.

Se trata de una de las vías más transitadas de la capital yumurina.

Las imágenes, publicadas por el periodista Pedro Rizo Martínez mostraron el vehículo parcialmente destruido, tras haber caído desde varios metros de altura.

En el lugar del hecho se personaron equipos de rescate y emergencia y dirigentes de la provincia.

Sin causas oficiales ni identidades confirmadas

Hasta el momento, no se han divulgado las identidades de los heridos ni se han ofrecido hipótesis oficiales sobre las causas del accidente.

Se desconoce si el siniestro estuvo relacionado con una falla técnica del vehículo, un error humano o condiciones adversas en la vía.

Este no es el primer incidente registrado en el puente del Viaducto. En 2021, un automóvil cayó al mismo río tras atravesar la baranda de protección.

En aquella ocasión, el conductor fue rescatado con vida por testigos del hecho y personal del Ministerio del Interior (MININT), quienes también lograron recuperar el vehículo tras un operativo que duró varias horas.

Preguntas frecuentes sobre el accidente del triciclo en Matanzas