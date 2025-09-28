Rastra impacta una bicimoto en la Vía Blanca

Foto © Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Un accidente de tránsito ocurrió el sábado en la Vía Blanca, a la altura de la salida del Barrio Obrero, cuando una rastra colisionó con una bicimoto.

El hecho fue reportado en redes sociales por el usuario Yeilier Cabrera, quien compartió un video en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

En la grabación se observa la enorme rastra en una posición que sugiere que intentaba realizar un giro. Frente a ella, en medio de la vía, quedó tendida una moto caída. Una patrulla policial se encontraba en el lugar.

Cabrera escribió en su publicación: "Ahora mismo en Vía Blanca y salida del Barrio Obrero, una rastra impactó a una bici moto. Se desconoce en estado de los pasajeros".

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre el número de heridos ni sobre la magnitud de las lesiones.

Posibles causas del choque

Usuarios especularon en la publicación sobre las posibles causas del siniestro.

Algunos señalaron que el conductor de la moto pudo haber intentado adelantarse por la derecha justo en el momento en que la rastra iniciaba un giro, una maniobra riesgosa pero común, según describieron.

"A lo mejor la moto quiso entrarle cuando la rastra doblaba por la derecha, lo he visto hacer muchas veces", decía uno de los comentarios. Otro agregó: "Al parecer le fue a pasar por la derecha cuando la rastra hacía el giro (cosa muy normal en los motoristas, que siempre andan apurados)".

Varios criticaron la conducta de muchos motociclistas en la vía: "Siempre están metiéndose en el medio, queriendo adelantar, en los semáforos quieren estar todos de primero, por gusto… pero bueno, mucha gente manejando sin saber".

También hubo quien señaló responsabilidades compartidas: "Siendo así, el motorista no debió hacerlo por la derecha, pero el rastrero primero tiene que cerrar el giro y después es que se abre para evitar que nadie se meta por la derecha".

Accidentes de motos en la mira

Las motocicletas y bicimotos figuran entre los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito en Cuba.

El jueves pasado, un choque de dos motos en la calle Infanta, en Centro Habana, dejó un fallecido y varios heridos graves, tras la colisión de dos motos y un automóvil que intentaba esquivar un bache.

Testigos denunciaron la "irresponsabilidad del conductor del auto" como desencadenante del siniestro.

El 12 de septiembre, un accidente en la comunidad de Boca de Miel, en Baracoa, provocó la muerte de un cardiólogo guantanamero de 58 años.

Aunque inicialmente sobrevivió al impacto, falleció días después en el hospital local debido a las secuelas del siniestro.

La reiteración de estos hechos confirma la vulnerabilidad de los motoristas en las vías cubanas y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, tanto en la conducción particular como en el control del tráfico y el estado de la infraestructura vial.

Un problema recurrente en las carreteras cubanas

La accidentalidad vial continúa siendo uno de los problemas más graves en Cuba. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, hasta mayo de 2025 se habían reportado 3,035 accidentes, con 2,670 lesionados y 290 fallecidos.

Las principales causas incluyen la violación de las normas de tránsito, la ingestión de bebidas alcohólicas y la fatiga de conductores profesionales.

A ello se suman deficiencias estructurales: carreteras en mal estado, señalización deficiente y un parque automotor deteriorado con vehículos que en muchos casos superan las cuatro décadas de explotación.

En los últimos meses, varios accidentes han puesto en evidencia la magnitud del problema.

