La Casa Blanca culpa a los demócratas del cierre del Gobierno de EE.UU.

La Casa Blanca responsabilizó a los demócratas del cierre del Gobierno, al colocar en su sitio oficial un reloj que contabiliza la duración del parón con el mensaje: “Los demócratas han cerrado el gobierno”.
La página añade que “los estadounidenses no están de acuerdo con las acciones de los demócratas”, en medio de un cruce de reproches tras vencerse el plazo de financiación este miércoles.
El pulso partidista se intensificó en redes. Desde la cuenta oficial de los republicanos de la Cámara de Representantes se afirmó: “Los demócratas han cerrado oficialmente el gobierno federal. Están priorizando a los inmigrantes indocumentados y perjudicando a los estadounidenses trabajadores”.
La propia Casa Blanca difundió un mensaje en mayúsculas —“¡CIERRE DEMÓCRATA!”— en el que acusa a la oposición de impulsar una “lista de deseos de 1,5 billones de dólares”, con “atención sanitaria gratuita para los ilegales” y de “mantener a la nación como rehenes”.
La respuesta demócrata llegó con la exvicepresidenta Kamala Harris, quien escribió: “Seamos claros: los republicanos están a cargo de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Este es su cierre”.
En paralelo, ambos partidos aseguran —en público y en privado— que no se les culpará por la crisis.
Los republicanos presionan por extender el financiamiento actual del Gobierno siete semanas más. Mientras tanto, los demócratas rechazan la prórroga sin concesiones en materia de subsidios mejorados para la atención médica.
Con las posiciones aún alejadas, la pugna se traslada a negociaciones de último minuto mientras el reloj del cierre sigue corriendo.
Continúan las tensiones
El vicepresidente J. D. Vance también acusó a los demócratas de “tomar como rehén” a la administración federal para forzar concesiones en materia de subsidios de salud, en su primera declaración pública desde que el parón comenzó a la medianoche, según dijo en una entrevista con Fox News.
Vance sostuvo que la oposición condiciona la reapertura a exigencias vinculadas a subsidios de Obamacare y cuestionó: “Ese programa de subsidios ni siquiera expira hasta el próximo año, entonces ¿por qué están cerrando el Gobierno el 1 de octubre?”.
Afirmó que la administración está dispuesta a debatir los costos de la atención médica, pero solo “en el contexto de reabrir el Gobierno y garantizar los servicios esenciales”.
El vicepresidente apuntó a una “facción de ultraizquierda” dentro del Partido Demócrata, a la que atribuyó el inicio del cierre por “exigencias incumplidas”, y habló de hipocresía política al justificar la negativa de los demócratas a votar por la continuidad del financiamiento temporal.
Sobre eventuales negociaciones, dijo que conversará con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acerca de los subsidios, pero solo si previamente los demócratas votan para reabrir la administración. “No vamos a negociar con quienes toman rehenes, que es exactamente lo que han hecho los demócratas”, afirmó.
¿Qué implica el cierre del Gobierno?
La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto fiscal para 2026 ha llevado a una situación de parálisis institucional que amenaza con tener consecuencias palpables para millones de personas en el país.
El Congreso no logró aprobar a tiempo un plan de financiamiento temporal que habría mantenido en funcionamiento los servicios básicos mientras continuaban las negociaciones presupuestarias.
El conflicto se centra en una disputa sobre los subsidios de salud y los recortes de gasto impulsados por el presidente Donald Trump, quien, en su segundo mandato, ha apostado por reducir el tamaño del Estado de forma agresiva.
Cuando el gobierno federal se queda sin fondos, las agencias deben cesar temporalmente sus actividades no esenciales.
Esto implica licencias sin goce de sueldo para cientos de miles de empleados, suspensión de servicios públicos y disrupciones generalizadas.
