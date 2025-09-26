La Casa Blanca recuerda que “tu presidente favorito salvó TikTok” en EE.UU.

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca difundió hoy un mensaje en su cuenta de X en el que proclamó que “tu presidente favorito salvó TikTok”, tras oficializarse la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para asegurar la continuidad de la aplicación en Estados Unidos bajo nuevas condiciones.

La víspera, el mandatario firmó una orden ejecutiva que permitirá a TikTok seguir en Estados Unidos bajo control de capital local, con un modelo que fortalece a sus aliados empresariales y abre dudas sobre la independencia editorial de la plataforma.

El plan, revelado por la agencia AP, contempla separar las operaciones de TikTok en EE.UU. de su matriz china ByteDance y transferir el control mayoritario a un consorcio de inversionistas estadounidenses, liderados por Oracle y Silver Lake Partners.

ByteDance retendría una participación minoritaria de 20 % o menos.

El vicepresidente James David Vance aseguró que el nuevo modelo permitirá que “inversores estadounidenses controlen el algoritmo” que determina qué consumen los usuarios.

La junta directiva quedará dominada por estadounidenses, mientras el representante chino será excluido de los comités de seguridad.

Entre los socios principales destacan figuras con vínculos empresariales y políticos con Trump, como Larry Ellison, Rupert Murdoch y Michael Dell, lo que despierta interrogantes sobre una posible interferencia política en la gestión editorial de la aplicación.

Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advirtieron que la clave no está en si TikTok será “100 % MAGA”, como bromeó Trump, sino en cómo se tratarán las críticas hacia el presidente y sus aliados dentro de la plataforma.

Según la administración, el algoritmo será replicado y reentrenado con datos exclusivamente estadounidenses para eliminar cualquier riesgo de influencia de Beijing.

Aunque no se han presentado pruebas de manipulación por parte de China, legisladores de ambos partidos defendieron la separación de ByteDance como medida de seguridad nacional.

Trump, que en su primer mandato amenazó con prohibir la aplicación si no se desvinculaba de China, moderó su postura en los últimos años y reconoció que TikTok fue clave para acercarse al voto joven en 2024.

Trump tiene cuenta en esa red social desde junio de 2024, cuando todavía no era presidente, mientras que la Casa Blanca estrenó la suya en agosto pasado.

La orden ejecutiva refleja ahora un intento de equilibrar intereses políticos y de seguridad nacional en medio de tensiones tecnológicas con el gigante asiático.

Expertos advierten que cambios en el algoritmo podrían alterar la experiencia de los usuarios y erosionar la popularidad de la aplicación.

Para analistas internacionales, China cedió porque TikTok dejó de ser un “activo estratégico disruptivo” y se convirtió en una pieza negociable en el pulso comercial con Washington, mientras prioriza sectores como inteligencia artificial y semiconductores.

El nuevo marco legal redefine el control de la red social más popular entre jóvenes estadounidenses y marca otro capítulo en la batalla tecnológica entre Washington y Beijing.

