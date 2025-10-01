Bruno Rodríguez carga contra Marco Rubio y lo acusa de traicionar el mandato de paz de Trump

Vídeos relacionados:
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de impulsar una agenda “personal y corrupta” que “traiciona” el supuesto mandato de paz del presidente Donald Trump y de ser el responsable de las recientes escaladas de Washington en el Caribe.
Las declaraciones fueron ofrecidas este martes en una entrevista a The Associated Press, donde el funcionario cubano afirmó que Rubio promueve políticas “extremistas” que no se alinean con la línea pública del mandatario estadounidense.
Rodríguez sostuvo que, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, La Habana vio una oportunidad para cambiar la dinámica con Washington, pero que Rubio ha empujado una campaña de “máxima presión” contra la isla.
“El actual secretario de Estado no nació en Cuba, nunca ha estado en Cuba y no sabe nada sobre Cuba”, dijo el representante del régimen a AP.
Rodríguez atribuyó también al Departamento de Estado “bipolar” la confrontación con Venezuela: denunció el despliegue de buques estadounidenses frente a sus costas y los ataques contra embarcaciones señaladas como narcolanchas.
A su vez, advirtió que la especulación de que EE.UU. podría intentar derrocar a Nicolás Maduro “podría tener consecuencias imprevisibles y catastróficas”.
Cuba, dijo, actúa en “total solidaridad” con Caracas. Consultado sobre un eventual apoyo militar cubano, evitó responder: “No sabemos lo que nos puede deparar el futuro”.
Cuba y EE.UU. entre tensiones
Aun en medio del choque político, el funcionario aseguró que persisten canales de cooperación con Washington en migración y lucha contra el terrorismo, y reiteró la disposición de Cuba a iniciar “ahora mismo” un diálogo serio y responsable con el actual gobierno estadounidense.
Por su parte, el secretario de Estado ha argumentado que EE.UU. seguirá defendiendo los derechos humanos y las libertades en Cuba y que ningún régimen “ilegítimo y dictatorial” es bienvenido en el hemisferio.
Para la dictadura La Habana, sin embargo, el discurso y las medidas de Rubio “sacrifican” intereses nacionales de EE.UU. y normalizan el uso o la amenaza del uso de la fuerza como herramienta cotidiana.
El Gobierno cubano ha mantenido un perfil cauteloso con Trump —evitando críticas directas— mientras sigue culpando al embargo de los apagones, escasez e inflación.
Mientras tanto, Bruno Rodríguez sigue acusando a Marco Rubio de ser el principal promotor de las deportaciones masivas de cubanos desde Estados Unidos.
Según Rodríguez, Rubio orquesta una persecución contra los migrantes cubanos, a pesar de que muchos de ellos entraron legalmente y están a la espera de beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano.
