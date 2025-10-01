Juez bloquea despidos masivos en Voice of America propuestos por la administración Trump

Vídeos relacionados:

Un juez federal en Washington D.C. suspendió temporalmente los despidos masivos en la Voz de América (VOA) y otras agencias adscritas a la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), previstos por la administración del presidente Donald Trump para este martes, informó la agencia AP.

El juez Royce Lamberth ordenó preservar el statu quo mientras se resuelve una moción presentada por empleados que buscan bloquear la eliminación de 532 puestos de trabajo, que representan la mayoría del personal restante en USAGM. La decisión impide que la agencia implemente el plan de recorte inmediato anunciado en agosto por Kari Lake, actual directora interina del organismo.

Lamberth ya había fallado en abril a favor de restituir las operaciones de VOA, tras calificar las acciones del gobierno como “arbitrarias y caprichosas”. En su nuevo dictamen, el juez criticó lo que consideró una “preocupante falta de respeto” de la administración hacia el tribunal, por iniciar el proceso de despidos poco después de haber afirmado ante la corte que se trataba solo de una posibilidad.

Los empleados demandantes argumentaron que los recortes dificultarían el cumplimiento de una orden judicial previa que exigía restaurar los niveles de programación de VOA conforme a su mandato legal. Por su parte, los abogados del gobierno acusaron a los demandantes de querer controlar operativamente a la agencia y calificaron la medida cautelar como “excesiva”.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para reducir las funciones del USAGM a su mínima expresión legal, lo que llevó a la suspensión de las operaciones de la Voz de América por primera vez en sus 83 años de historia. Más de 1,300 empleados fueron puestos en licencia administrativa pagada.

La medida también afectó a otras redes como Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks y Radio/TV Martí, cuyos empleados fueron igualmente apartados de sus funciones tras recibir notificaciones internas.

En medio de este proceso, Kari Lake fue nombrada al frente del USAGM y defendió la reestructuración como una forma de mejorar la eficiencia institucional. En mayo, anunció que VOA y Radio Martí comenzarían a incorporar contenidos del canal One America News Network (OAN), una decisión que generó críticas por parte de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

