Encuentran sin vida a joven cubano en Houston y será repatriado a Camagüey tras exitosa recaudación

Un profundo dolor embarga a la comunidad cubana tras conocerse la noticia del fallecimiento de Arley Sánchez Rosell, un joven de 29 años que fue encontrado sin vida en Houston, Texas, en circunstancias trágicas.

La familia de Arley, originaria del poblado Álvarez Mólamas, conocido también como Naja, en el municipio de Sibanicú, Camagüey, emprendió de inmediato una campaña para recaudar fondos destinados al traslado del cuerpo a Cuba, con el fin de que su madre y seres queridos puedan darle el último adiós.

“Estamos recolectando fondos para el funeral y traslado del cuerpo de Arley”, escribió en GoFundMe uno de los organizadores de la colecta, Raydel Martínez, destacando la urgencia de la situación.

En redes sociales, amigos y familiares se volcaron en mensajes de solidaridad y llamados de ayuda. “Quien pueda aportar su granito de arena para poder enviar a mi hermanito Arley a Cuba, para que su mamita pueda despedirse en persona de su único hijo, gracias”, pidió conmovido Rogelio Piña en una publicación de Facebook.

La respuesta no se hizo esperar: en apenas horas, la comunidad cubana dentro y fuera de la isla logró reunir la suma necesaria para cubrir los gastos del traslado. “Ya se logró el fondo en su totalidad. Gracias al pueblo cubano, a los emigrantes que se encuentran en diferentes partes del mundo, gracias a los seguidores que compartieron, gracias a todas las personas que dieron su granito de arena”, celebró la usuaria Gipsy Azúcar en redes sociales.

El dolor por la pérdida se entremezcla con la gratitud por la solidaridad que permitió cumplir el deseo de la familia: que Arley regrese a su tierra natal para descansar junto a los suyos.

“Su bondad, su espíritu y su amor vivirán siempre en nuestros corazones. Que su recuerdo nos inspire a cuidarnos unos a otros y mantener viva la esperanza de días más claros”, expresaron allegados en un emotivo mensaje de despedida.

