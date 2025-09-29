Florida fija la fecha de su ejecución número 15 del año: El crimen ocurrió en 1998

Vídeos relacionados:

Florida se prepara para ejecutar a Norman Mearle Grim Jr., un hombre de 65 años condenado por el asesinato de su vecina en 1998, en lo que marcará la decimoquinta ejecución del año en ese estado, un número sin precedentes desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976 por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La ejecución está programada para el 28 de octubre, según informó la agencia Associated Press (AP), y con ella Florida superará ampliamente su marca más alta reciente: ocho ejecuciones en 2014.

Florida lidera la nación en el número de ejecuciones este año, con 12 hasta el 17 de septiembre, cifra que ya colocaba al estado a la cabeza del país. La de Grim será la número 15, mientras que hay otras dos programadas antes: Victor Tony Jones, el 30 de septiembre, y Samuel Lee Smithers, el 14 de octubre.

En total, 33 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, superando las 25 del año pasado y acercándose al registro de 2014, cuando se llevaron a cabo 35 ejecuciones en todo el país. Junto a Florida, Alabama y Texas continúan aplicando con fuerza la pena capital, con ejecuciones recientes en septiembre.

El caso que regresa casi tres décadas después

Norman Mearle Grim Jr. fue declarado culpable en 2000 del asesinato de Cynthia Campbell, su vecina en Pensacola. La mujer fue reportada como desaparecida y su cuerpo apareció días después cerca de un puente de la bahía.

Según los fiscales, Campbell sufrió golpes con un martillo, once puñaladas en el pecho —siete de ellas mortales al corazón— y agresión sexual. Las pruebas de ADN vincularon a Grim directamente con el crimen.

Aunque la fecha ya está fijada, se esperan apelaciones tanto en la Corte Suprema de Florida como en la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría aplazar la ejecución.

La cifra récord en Florida revive el debate sobre la pena de muerte en EE.UU., un tema que divide a la sociedad y que en 2025 ha recobrado fuerza ante el ritmo acelerado de ejecuciones en el sur del país.

