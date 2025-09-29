Florida fija la fecha de su ejecución número 15 del año: El crimen ocurrió en 1998

Vídeos relacionados:
Florida se prepara para ejecutar a Norman Mearle Grim Jr., un hombre de 65 años condenado por el asesinato de su vecina en 1998, en lo que marcará la decimoquinta ejecución del año en ese estado, un número sin precedentes desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976 por la Corte Suprema de Estados Unidos.
La ejecución está programada para el 28 de octubre, según informó la agencia Associated Press (AP), y con ella Florida superará ampliamente su marca más alta reciente: ocho ejecuciones en 2014.
Florida lidera la nación en el número de ejecuciones este año, con 12 hasta el 17 de septiembre, cifra que ya colocaba al estado a la cabeza del país. La de Grim será la número 15, mientras que hay otras dos programadas antes: Victor Tony Jones, el 30 de septiembre, y Samuel Lee Smithers, el 14 de octubre.
En total, 33 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, superando las 25 del año pasado y acercándose al registro de 2014, cuando se llevaron a cabo 35 ejecuciones en todo el país. Junto a Florida, Alabama y Texas continúan aplicando con fuerza la pena capital, con ejecuciones recientes en septiembre.
El caso que regresa casi tres décadas después
Norman Mearle Grim Jr. fue declarado culpable en 2000 del asesinato de Cynthia Campbell, su vecina en Pensacola. La mujer fue reportada como desaparecida y su cuerpo apareció días después cerca de un puente de la bahía.
Según los fiscales, Campbell sufrió golpes con un martillo, once puñaladas en el pecho —siete de ellas mortales al corazón— y agresión sexual. Las pruebas de ADN vincularon a Grim directamente con el crimen.
Aunque la fecha ya está fijada, se esperan apelaciones tanto en la Corte Suprema de Florida como en la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría aplazar la ejecución.
La cifra récord en Florida revive el debate sobre la pena de muerte en EE.UU., un tema que divide a la sociedad y que en 2025 ha recobrado fuerza ante el ritmo acelerado de ejecuciones en el sur del país.
Preguntas frecuentes sobre la pena de muerte en Florida
¿Cuál es el número de ejecuciones en Florida en 2025 y cómo se compara con años anteriores?
Florida ha realizado 15 ejecuciones en 2025, superando ampliamente el récord anterior de ocho ejecuciones en un solo año, registrado en 2014. Este incremento refleja una política más agresiva hacia la pena de muerte bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.
¿Por qué el caso de Norman Mearle Grim Jr. es significativo en el contexto de la pena de muerte en Florida?
El caso de Norman Mearle Grim Jr. es significativo porque marca la decimoquinta ejecución en Florida en 2025, un año récord en términos de aplicación de la pena capital. Grim fue condenado por el brutal asesinato de su vecina en 1998, y su ejecución programada para el 28 de octubre representa un hito en la política estatal actual sobre la pena de muerte.
¿Qué métodos de ejecución se están utilizando en Florida y qué controversias han surgido al respecto?
Florida utiliza la inyección letal para ejecutar a los condenados, un método que ha sido objeto de controversia por el riesgo de sufrimiento extremo si no se administra correctamente. Esta práctica ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos médicos, quienes cuestionan su humanidad y eficacia.
¿Cómo ha influido el gobernador Ron DeSantis en la política de pena de muerte en Florida?
El gobernador Ron DeSantis ha firmado múltiples órdenes de ejecución, reflejando una política estatal cada vez más agresiva hacia el uso de la pena capital. Bajo su administración, Florida ha alcanzado un número récord de ejecuciones, lo que ha avivado el debate sobre la legitimidad y moralidad de la pena de muerte en el estado.
